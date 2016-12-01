فضيحة..وزراء مغاربة أقاموا سهرات ماجنة من المال العام ﻿

تكررت سندات الطلب المؤدى عنها من قبل غرفة الصناعة التقليدية لجهة البيضاء و التي تشير في موضوعها إلى المستفيد بعبارة وفد وزاري'' ثلاث مرات،ضمن الوثائق التي حصلت عليها الفرقة الوطنية للشرطة

شوف تيفي:

تكررت سندات الطلب المؤدى عنها من قبل غرفة الصناعة التقليدية لجهة البيضاء و التي تشير في موضوعها إلى المستفيد بعبارة وفد وزاري" ثلاث مرات،ضمن الوثائق التي حصلت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،أثناء إجراء أبحاثها في الاختلالات المالية التي عرفتها المؤسسة العمومية سالفة الذكر،أثناء فترة تولي مصطفى حركات رئاستها،إضافة إلى حالة رابعة أشارت فيها سندات الطلب إلى وفد رسمي.

يومية الصباح و في كشفها عن تفاصيل هذه الفضيحة في عددها الصادر اليوم الأربعاء،قالت إنه تم تحديد النفقات حسب ما هو مبين في الفواتير،عكس ما ضمن في سندات الطلب،إذ أشارت النفقات الحقيقية إلى تقديم مشروبات كحولية بفندق خمسة نجوم ووجبة عشاء مع إتمام السهرة في مرقص ليلي.

و أضافت اليومية،أن رئيس الغرفة المعتقل بسجن عكاشة عجز عن تبرير الاختلاف بين الوثائق الممسوكة لدى غرفة الصناعة التقليدية، و تلك التي حصلت عليها الضابطة القضائية من الفندق المعني باستخلاص تلك الاعتمادات المالية.