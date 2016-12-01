 مول الطاکسی بغا یتحرش ببنت جابها فراسو او هاشنو وقع لیه فكازا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غريب..موظف بأكبر شركة لإنتاج الهواتف النقالة يسرق 5700 أيفون | منوعات

غريب..موظف بأكبر شركة لإنتاج الهواتف النقالة يسرق 5700 أيفون

فضيحة..وزراء مغاربة أقاموا سهرات ماجنة من المال العام | حوادث و حقوق

فضيحة..وزراء مغاربة أقاموا سهرات ماجنة من المال العام

مول الطاکسی بغا یتحرش ببنت جابها فراسو او هاشنو وقع لیه فكازا | حوادث و حقوق

مول الطاکسی بغا یتحرش ببنت جابها فراسو او هاشنو وقع لیه فكازا

بالصورة..فایسبوکیون يشبهون سناء عكرود بحراس مرمى كرة القدم بعد مرورها على السجادة الحمراء بمهرجان مراکش | ثقافة و فنون

بالصورة..فایسبوکیون يشبهون سناء عكرود بحراس مرمى كرة القدم بعد مرورها على السجادة الحمراء بمهرجان

صلاح الدين الغماري يحذر الفايسبوكيين وها علاش | إعلام وتواصل

صلاح الدين الغماري يحذر الفايسبوكيين وها علاش

عاجل:المؤبد في حقمخلص لعبوش أكبر و أخطر مهرب للأموال بطنجة وهذا ما قضت به المحكمة في حق والدته | حوادث و حقوق

عاجل:المؤبد في حق''مخلص لعبوش'' أكبر و أخطر مهرب للأموال بطنجة وهذا ما قضت به المحكمة في حق والدته

الأموي يحتج في مسيرة سلمية ضد إلغاء مجانية التعليم بالرباط | بوليتيك

الأموي يحتج في مسيرة سلمية ضد إلغاء مجانية التعليم بالرباط

مثير..حجز كمية كبيرة من القرقوبي داخل منزل بالرباط | حوادث و حقوق

مثير..حجز كمية كبيرة من القرقوبي داخل منزل بالرباط

بالصورة:الداودية ترد على صورتها المثيرة قبل الشهرة التي خلقت جدلا عبر الفايسبوك | ثقافة و فنون

بالصورة:الداودية ترد على صورتها المثيرة قبل الشهرة التي خلقت جدلا عبر الفايسبوك

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

مول الطاکسی بغا یتحرش ببنت جابها فراسو او هاشنو وقع لیه فكازا

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 05:58 مول الطاکسی بغا یتحرش ببنت جابها فراسو او هاشنو وقع لیه فكازا | حوادث و حقوق
مول الطاکسی بغا یتحرش ببنت جابها فراسو او هاشنو وقع لیه فكازا
أقدم سائق سیارة أجرة من الحجم الکبیر مسا۶ الیوم الثلاثا۶ بمدینة الدار البیضا۶ على التحرش بفتاة عشرینیة كانت على متن سيارته رفقة خمسة ركاب آخرين.

شوف تیفی

أقدم سائق سیارة أجرة من الحجم الکبیر مسا۶ الیوم الثلاثا۶ بمدینة الدار البیضا۶ على التحرش بفتاة عشرینیة كانت على متن سيارته رفقة خمسة ركاب آخرين.
و قد استغل سائق الطاكسي فرصة نزول الركاب بمحطة البرنوصی حيث لم یتبقی إلا فتاتین وهذا ما جعل السائق یتحرش باحداهما فلم یتوقع أن تکون ردة فعلها أن تصفعه بقوة وتصرخ فی وجهه قائلة "الله یمسخک قد بنتک ما عندکش علاش تحشم ..."
و بعد تدخل الفتاة الثانیة التزم السائق المذكور الصمت.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تیفیسائق طاکسیالفتاةالتحرشالمشکل.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة..وزراء مغاربة أقاموا سهرات ماجنة من المال العام | حوادث و حقوق

فضيحة..وزراء مغاربة أقاموا سهرات ماجنة من المال العام

عاجل:المؤبد في حقمخلص لعبوش أكبر و أخطر مهرب للأموال بطنجة وهذا ما قضت به المحكمة في حق والدته | حوادث و حقوق

عاجل:المؤبد في حق''مخلص لعبوش'' أكبر و أخطر مهرب للأموال بطنجة وهذا ما قضت به المحكمة في حق والدته

مثير..حجز كمية كبيرة من القرقوبي داخل منزل بالرباط | حوادث و حقوق

مثير..حجز كمية كبيرة من القرقوبي داخل منزل بالرباط

أمن الحي الحسني : إيقاف ثلاثة أشخاص من أجل تزوير كريمات طاكسياتبالدار البيضاء | حوادث و حقوق

أمن الحي الحسني : إيقاف ثلاثة أشخاص من أجل تزوير "كريمات طاكسيات"بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

برنامج بدون حرج : الجريمة في الوسط العائلي (حلقة كاملة) | قنوات أخرى
منذ 31 دقيقة

برنامج بدون حرج : الجريمة في الوسط العائلي (حلقة كاملة)

دونالد ترامب يدعو إلى إلغاء عقد إنتاج طائرة رئاسية جديدة باهضة الكلفة | قنوات أخرى

دونالد ترامب يدعو إلى إلغاء عقد إنتاج طائرة رئاسية جديدة باهضة الكلفة

شوفو كيفاش كَيعيشو الناس فالكاريان مع الشتا و بغاو يْرِيبو ليهم(فيديو) | بــووز

شوفو كيفاش كَيعيشو الناس فالكاريان مع الشتا و بغاو يْرِيبو ليهم(فيديو)

ملخص مباراة الدفاع الجديدي 1-0 الفتح الرباطي (الجولة 4 من البطولة) + التصريحات | قنوات أخرى

ملخص مباراة الدفاع الجديدي 1-0 الفتح الرباطي (الجولة 4 من البطولة) + التصريحات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

غريب..موظف بأكبر شركة لإنتاج الهواتف النقالة يسرق 5700 أيفون | منوعات
منذ 18 دقيقة

غريب..موظف بأكبر شركة لإنتاج الهواتف النقالة يسرق 5700 أيفون

فضيحة..وزراء مغاربة أقاموا سهرات ماجنة من المال العام | حوادث و حقوق

فضيحة..وزراء مغاربة أقاموا سهرات ماجنة من المال العام

مول الطاکسی بغا یتحرش ببنت جابها فراسو او هاشنو وقع لیه فكازا | حوادث و حقوق

مول الطاکسی بغا یتحرش ببنت جابها فراسو او هاشنو وقع لیه فكازا

بالصورة..فایسبوکیون يشبهون سناء عكرود بحراس مرمى كرة القدم بعد مرورها على السجادة الحمراء بمهرجان مراکش | ثقافة و فنون

بالصورة..فایسبوکیون يشبهون سناء عكرود بحراس مرمى كرة القدم بعد مرورها على السجادة الحمراء بمهرجان

﻿ ﻿
اليوم 02:28 GMT

عاجل:المؤبد في حق''مخلص لعبوش'' أكبر و أخطر مهرب للأموال بطنجة وهذا ما قضت به المحكمة في حق والدته

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.