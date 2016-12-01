مول الطاکسی بغا یتحرش ببنت جابها فراسو او هاشنو وقع لیه فكازا ﻿

أقدم سائق سیارة أجرة من الحجم الکبیر مسا۶ الیوم الثلاثا۶ بمدینة الدار البیضا۶ على التحرش بفتاة عشرینیة كانت على متن سيارته رفقة خمسة ركاب آخرين.

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أقدم سائق سیارة أجرة من الحجم الکبیر مسا۶ الیوم الثلاثا۶ بمدینة الدار البیضا۶ على التحرش بفتاة عشرینیة كانت على متن سيارته رفقة خمسة ركاب آخرين.

و قد استغل سائق الطاكسي فرصة نزول الركاب بمحطة البرنوصی حيث لم یتبقی إلا فتاتین وهذا ما جعل السائق یتحرش باحداهما فلم یتوقع أن تکون ردة فعلها أن تصفعه بقوة وتصرخ فی وجهه قائلة "الله یمسخک قد بنتک ما عندکش علاش تحشم ..."

و بعد تدخل الفتاة الثانیة التزم السائق المذكور الصمت.