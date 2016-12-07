بالصورة..فایسبوکیون يشبهون سناء عكرود بحراس مرمى كرة القدم بعد مرورها على السجادة الحمراء بمهرجان مراکش ﻿

شوف تيفي:
بعدما شبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة منى فتو بالسوطا، جاء الدور اليوم الثلاثاء على الممثلة و المخرجة المغربية سناء عكرود التي شببها بعض رواد مواقع
التواصل الاجتماعي بحراس المرمى من خلال مرورها على السجادة الحمراء في إطار فعاليات مهرجان مراكش لهذه السنة.
و قد تداول رواد العالم الأزرق صورة مركبة لسناء عكرود و هي ترتدي لباسا رياضيا عوض "الصاية" القصيرة التي ظهرت بها.
صورة عكرود لقيت تفاعلا كبيرا بين مؤيد و ساخر و بين معجب بإطلالاتها خلال مهرجان مراكش السينمائي الذي تغيب عنه السينما المغربية.
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