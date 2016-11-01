 صلاح الدين الغماري يحذر الفايسبوكيين وها علاش ﻿
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صلاح الدين الغماري يحذر الفايسبوكيين وها علاش

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 03:36 صلاح الدين الغماري يحذر الفايسبوكيين وها علاش | إعلام وتواصل
صلاح الدين الغماري يحذر الفايسبوكيين وها علاش
كشف مقدم الأخبار باللغة العربية على ''القناة الثانية'' صلاح الدين الغماري أن شخصا انتحل صوره واسمه، ويتكلم باسمه.

شوف تيفي

كشف مقدم الأخبار باللغة العربية على "القناة الثانية" صلاح الدين الغماري أن شخصا انتحل صوره واسمه، ويتكلم باسمه.
وقال في تدوينة فايسبوكية "تحذير إلى كل الأصدقاء على الفيس بوك. أحذركم من شخص انتحل اسمي ووضع صوري على حساب الفيس لا علاقة لي به/ يدعي فيه أنه هو الصحفي صلاح الدين الغماري. يقوم بالنصب على مجموعة من الأشخاص باسمي وباسم القناة الثانية".
وعادة ما تتعرض الشخصيات المعروفة لقرصنة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من يطمع في أكبر عدد من "الجيمات"، ومنهم من يستخدمها في النصب على المواطنين فتكون نهايته الحتمية هي السجن.

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القناة الثانية صلاح الدين الغماري تحذير فايسبوك

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