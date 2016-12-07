عاجل:المؤبد في حق''مخلص لعبوش'' أكبر و أخطر مهرب للأموال بطنجة وهذا ما قضت به المحكمة في حق والدته ﻿

بعد يوم طويل في جلسة محاكمة دامت لساعات ،قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة،ليلة الثلاثاء الأربعاء،بالحكم المؤبد في حق المدعو ''مخلص لعبوش''، وشريكه ''عبد الحق الزهري''، بعد

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بعد يوم طويل في جلسة محاكمة دامت لساعات ،قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة،ليلة الثلاثاء الأربعاء،بالحكم المؤبد في حق المدعو "مخلص لعبوش"، وشريكه "عبد الحق الزهري"، بعد مؤاخدتهما بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستعمال السلاح الناري بدافع السرقة.

و حسب الحكم الذي نشرته وسائل إعلام محلية،قضت المحكمة أيضا ب10 سنوات سجنا نافذا على "فهد لعبوش" و4 سنوات على "يونس زعنان"، و5 سنوات في حق "أنوار المزواق" و"عبد المجيد بلقاضي"، و البراءة لوالدة مخلص.

وحسب ذات المصادر،تعتبرهذه القضية واحدة من قضايا الشائكة التي عرضت على محكمة الجنايات بطنجة، لكونها تجمع بين السطو على ناقلات الأموال والسيارات الفارهة والتجارة الدولية للمخدرات والتصفية الجسدية بواسطة أسلحة نارية تستعمل في حرب العصابات.