الأموي يحتج في مسيرة سلمية ضد إلغاء مجانية التعليم بالرباط ﻿

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة الموظفين في القطاع العمومي والمؤسسات العمومية للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها الأحد 18 دجنبر بالرباط، وذلك احتجاجا على مشروع قرار إلغاء

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دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كافة الموظفين في القطاع العمومي والمؤسسات العمومية للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها الأحد 18 دجنبر بالرباط، وذلك احتجاجا على مشروع قرار إلغاء مجانية التعليم.

وكشفت الكونفدرالية أن هذه الدعوة تأتي في إطار انتقاد السياسة الحكومية الممنهجة في التعليم العمومي والتي جعلت المغرب يتقهقر في الرتب الأخير في التقارير الدولية، فضلا عن محاولة ضرب المجانية في التعليم العمومي.



