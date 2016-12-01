مثير..حجز كمية كبيرة من القرقوبي داخل منزل بالرباط ﻿

علمت''سوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بمدينة الرباط، تمكنت أمس الاثنين، من اعتقال شخص في عقده الرابع وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة ''القرقوبي''.

شوف تيفي

علمت"سوف تيفي" بأن المصالح الأمنية بمدينة الرباط، تمكنت أمس الاثنين، من اعتقال شخص في عقده الرابع وبحوزته كمية مهمة من الأقراص المهلوسة "القرقوبي".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، داهمت منزلا يوجد على مستوى شارع يعقوب المنصور، عثر بداخله على شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وبحوزته ما يناهز 1020 قرص طبي مخدر، من بينها 150 قرص من نوع ريفتريل و30 من نوع الفاليوم.

وأضاف المصدر ذاته بأن الموقوف وبعد التحقيق الأولي معه، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.





