بالصورة:الداودية ترد على صورتها المثيرة قبل الشهرة التي خلقت جدلا عبر الفايسبوك ﻿

مباشرة بعد تداول صورة مثيرة للفنانة الداودية قبل شهرتها،والتي لقيت تفاعلا كبيرا بين رواد العالم الأزرق،اختارت الفنانة الشعبية زينة الداودية أن ترد على متداولي هذه الصورة ،بإطلالات جديدة،تبين

شوف تيفي

مباشرة بعد تداول صورة مثيرة للفنانة الداودية قبل شهرتها،والتي لقيت تفاعلا كبيرا بين رواد العالم الأزرق،اختارت الفنانة الشعبية زينة الداودية أن ترد على متداولي هذه الصورة ،بإطلالات جديدة،تبين التغيير الكبير الحاصل على مستوى شكلها.

و قد نشرت صاحبة "اعطيني صاكي"،صورة اليوم الثلاثاء بعد حلولها ضيفة على إحدى القنوات العمومية،مرتدية لباسا تقليديا"تكشيطة"،أرفقتها بتدوينة قالت فيها:"إطلالتي اليوم بالقناة الثانية..تحياتي لأحلى جمهور فحياتي"

و كان رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك ،تداولوا بشكل كبير صورة تعود للفنانة الشعبية زينة الداودية قبل الشهرة، حيث لاقت إعجاب البعض وسخرية البعض الآخر.

و تعرضت الداودية من خلال هذه الصورة لموجة من السخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل، بين ما اعتبرها صادمة و آخرين طالبوا بالكف عن نشر مثل هذه الصور.

و ظهرت الداودية في الصورة "أيام الزلطة" قبل الشهرة بدون مساحيق التجميل بلبلاس جد عادي،عكس الذي تظهر به بعدما أصبحت مشهورة.