أمن الحي الحسني : إيقاف ثلاثة أشخاص من أجل تزوير "كريمات طاكسيات"بالدار البيضاء ﻿

أفلحت مصالح أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، من ضبط وإيقاف ثلاثة أشخاص، وذلك بعدما خلصت التحريات إلى تورطهم جميعا في تزوير مأذونيات سيارات أجرة من الصنف الثاني.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أفلحت مصالح أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، من ضبط وإيقاف ثلاثة أشخاص، وذلك بعدما خلصت التحريات إلى تورطهم جميعا في تزوير مأذونيات سيارات أجرة من الصنف الثاني.



وأكد بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء الكبرى توصلت "شوف تيفي " بنسخة منه ,اليوم الثلاثاء، أن عملية الإيقاف التي تمت بالتسلسل، جاءت على إثر ضبط سيارة أجرة من الصنف الثاني نوع Peugeot 205 ذات مأذونية مزورة، تبين من خلال البحث الأولي أنها ملغية منذ سنة 1996 من طرف عمالة الفداء مرس السلطان على إثر وفاة صاحبها، ودفتر تنقيط يحمل طوابع مزورة.



و أضاف البلاغ ذاته أنه من بين المعنيين بالأمر شخص تم إيقافه في إطار البحث المتعلق بدفتر التنقيط، بحيث أثناء تفتيش سيارته تم العثور على مجموعة من الوثائق والأشياء التي تتعلق بمأذونيات سيارات أجرة وأرقام لوحات معدنية لمجموعة من السيارات وثلاث لوحات للصانع تتعلق بسيارة نوع بوجو والأخرى بسيارتين نوع فياط.



تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المختصة أمرت بإحالة الموقوفين عليها كل فيما نسب إليه، في حين أن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية في إطار هذه القضية، من أجل ضبط باقي المتورطين.