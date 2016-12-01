محاولة ابتزاز فاشلة ترسل مواطن إفريقي للسجن وها كيفاش ﻿

بما أن الابتزاز أصبح رياضة وطنية هذه الأيام، حاول ممارستها مواطن إفريقي هو الآخر بالدار البيضاء، وبغا يجرب حظو في الابتزاز حتا هو ولكن مصدقاتش.

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بما أن الابتزاز أصبح رياضة وطنية هذه الأيام، حاول ممارستها مواطن إفريقي هو الآخر بالدار البيضاء، وبغا يجرب حظو في الابتزاز حتا هو ولكن مصدقاتش.

هذه الخطوة التي أقدم عليها هذا الشاب الإفريقي لم تكن صائبة، حيث قال مصدر مطلع أن المواطن الإفريقي هدد ضحيته بنشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الضحية تضع شكاية لدى الأمن بعد أن تعرضت للابتزاز والنصب من خلال استعمال الفبركة في الصور ومحاولة التشهير بها.

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أدانت المتهم بسنة ونصف نافذة، حيث سيقضيها المتهم المذكور دون الرجوع إلى الإستئناف.



