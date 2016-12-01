الأمن يلقي القبض على شخصين بموروكو مول ... وها أشنو دارو ﻿

يحساب ليهم القضية ساهلة، ولكن كاميرات المراقبة كانت على القرص، حيث أطاحت بمواطنين إفريقيين نهاية الأسبوع الماضي بأكبر المركبات التجارية والترفيهية بالشريط الساحلي عين الذئاب.

شوف تيفي

يحساب ليهم القضية ساهلة، ولكن كاميرات المراقبة كانت على القرص، حيث أطاحت بمواطنين إفريقيين نهاية الأسبوع الماضي بأكبر المركبات التجارية والترفيهية بالشريط الساحلي عين الذئاب.

وكشف مصدر حضر الواقعة أن الأمن الخاص قد ألقى القبض على مواطنين إفريقيين حاولا سرقة مجموعة من الملابس من داخل بوتيك معروف بالمركب، حيث كانوا يدخلون لمكان تبديل الملابس ويقومون بنزع "ملصق الأمان" ويلبسونها، لكن الشفرة مصدقاتش وتم اعتقالهم متلبسين.