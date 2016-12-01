هاعلاش تم إعفاء متدربين جداد في سلك البوليس ﻿

نظم أمس الاثنين 5 دجنبر الجاري 20 متدربا سابقا في جهاز الشرطة وقفة في الرباط، احتجاجا على قرار إدارة الأمن الوطني، القاضى بإعفائهم بشكل نهائي من صفوف موظفيها.. وقد شكل هذا الاحتجاج مدخلا عند المحتجين

شوف تيفي



نظم أمس الاثنين 5 دجنبر الجاري 20 متدربا سابقا في جهاز الشرطة وقفة في الرباط، احتجاجا على قرار إدارة الأمن الوطني، القاضى بإعفائهم بشكل نهائي من صفوف موظفيها.. وقد شكل هذا الاحتجاج مدخلا عند المحتجين و"المتدخلين" لطرح مجموعة من علامات الاستفهام، من قبيل "واش للي نجح في امتحان البوليس يعني راه تقبل كموظف في الشرطة؟ وحتى إذا ما التحق بمركز تكوين الشرطة في القنيطرة، هل يعني ذلك أنه انظم فعليا لجهاز الأمن الوطني؟

لقد شكلت هذه الأسئلة وغيرها موضوع نقاش عمومي حول طبيعة احتجاج هؤلاء المتدربون السابقون في جهاز الشرطة، خاصة بعدما دخلت في هذه القضية عدة جهات على الخط، في محاولة لإبراز صوتها من موقع المدافع عن الحقوق.

وفي حديثه حول الموضوع، قال مصدر أمني كبير لـ"شوف تيفي"، إن ثمة معطى أساسي ينبغي الإشارة إليه، هو أنه حدث لبس عند الكثيرين، إذ لا يتعلق الأمر هنا بطرد هؤلاء المتدربين كما تم الترويج له، وإنما بإعفاء قانوني، منصوص عليه في مرسوم، يعتبر كنظام أساسي خاص بموظفي الأمن الوطني.

واستطرد المصدر أن هؤلاء اجتازوا مباراة ولوج أسلاك الشرطة، ومروا من الفترة التدريبية الأولى، وهي فترة لانتقاء العناصر التي تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المرشحين. حيث يتم التركيز فيها على الملاحظة والعامل الجسدي والنفسي وعلاقاتهم مع محيطهم خلال فترة التدريب وسلوكياتهم أيضا، بما في ذلك بعض الجزئيات المتعلقة بكيفية ترتيب الملابس وغيرها. وبالتالي، إن هؤلاء، يقول المصدر، لم يدمجوا قط في الوظيفة الأمنية، فقط كانوا في مرحلة تدريب.

وقال المصدر، إن خصوصية الوظيفة الأمنية وحساسية المهام الموكولة إلى موظفيها، دفعت المشرع إلى اشتراط معايير دقيقة في المرشح لشغل وظيفة شرطي.. وهي حسب قوله، ينبغي أن تستنفد عدة مراحل "قبل اكتساب هذه الصفة الوظيفية بشكل نهائي". موضحا في الآن نفسه، أن المرشح حين اجتيازه للمباراة يعتبر متمرن في الرتبة الأولى، وبالتالي ينبغي عليه قضاء فترة تكوين محددة في النظام الأساسي حتى يصبح متمرنا في الرتبة الثانية.. وبالتالي، في الحالتين معا، "يمكن للإدارة أن تعفي المرشح وترفض قبول ترسيمه لاعتبارات تتعلق بالمصالح الأساسية للمرفق الأمني".

وتابع المصدر قوله، "إن فترة التمرين، تخضع لرقابة لجنة مختصة مكونة من ثمانية اختصاصيين، كل حسب مجال تخصصه، هؤلاء، يقدمون تقييمهم عند نهاية كل فترة تمرين حول المرشح، تتضمن ملاحظاتهم حول سلوكه، وتعامله مع الأمتعة الخاصة به أثناء التدريب، ومدى انضباطه وطاعته للأوامر". مضيفا أن هناك معايير أخرى تتعلق بملاحظات حول مدى القابلية والاستطاعة للتأقلم مع إكراهات والتزامات الوظيفة الشرطية.. ناهيك عن مدى قدرة المرشح على مواكبة أو النهوض بأعباء التكوين الرياضي والبدني والتدريب شبه العسكري، إضافة إلى تسجيل ملاحظات حول طبيعته النفسية.. مثلا، يقول المصدر، ثمة ملاحظات دقيقة محددة في تنقيط اللجنة المذكورة، حيث تأخذ بعين الاعتبار كيف يغادر المرشح مكان التمرين في "الويكاند" وكيف يعود إليه.. "واش الصاك ديالو فيه حوايج مصبنين ولا موسخين"، هل مرتبة أو مبعثرة، بالإضافة إلى درجة التزام كل مرشح بالقانون الداخلي للمدرسة. لذلك، يقول المصدر "إن قوانين التدريب تشكل قواعد للانضباط، وإذا لم يحترم هذا المرشح مدونة السلوك لا يمكنه أن يحظى بالوظيفة الأمنية".

وعاد المصدر للتأكيد على أن "هؤلاء المتدربون السابقون في جهاز الشرطة، أخلوا بمجموعة من الضوابط، ما أدى بإدارة الأمن الوطني إلى إصدار قرار يقضي بإعفائهم، لاعتبار أساسي، هو أنهم لم يجتازوا فترة التدريب وفق الشروط التي أشرنا إليها سابقا، لكونها محددا في مدى قبول المرشح في الوظيفة الشرطية من عدمه.. لذلك، أشدد على أن الأمر لا يتعلق بالطرد وإنما بالإعفاء".

وعبر المصدر في معرض حديثه على أن هناك تحديات وإكراهات مرتبطة أساسا بالصور المستجدة للجريمة، وتنامي الطلب على الحق في الأمن، و تعدد المخاطر والأزمات التي يفرضها التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة، فضلا عن بروز مفاهيم متطورة للأمن المجتمعي.. "كلها مؤشرات تفرض على إدارة الأمن حسن اختيار موظفيها، وانتقاء البروفايلات المؤهلة، بشكل يسمح لها بربح رهان حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم وكذا المشاركة الفعالة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية".