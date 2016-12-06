عاجل وبالصورة..من قلب مستشفى 20 غشت..هذا هو جديد السجين الذي حاول الانتحار بسجن عكاشة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الطاقم الطبي لمستشفى 20 غشت بالبيضاء، يقوم في هذه اللحظات بتدخل جراحي لإنقاذ حياة السجين الذي أقدم على الانتحار داخل سجن عكاشة بعدما حاول ذبح نفسه.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الطاقم الطبي لمستشفى 20 غشت بالبيضاء، يقوم في هذه اللحظات بتدخل جراحي لإنقاذ حياة السجين الذي أقدم على الانتحار داخل سجن عكاشة بعدما حاول ذبح نفسه.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسباب إقدام هذا السجين على الانتحار تبقى مجهولة إلى حدود اللحظة، موضحا بأن المصالح الأمنية مرفوقة بموظفين للسجن، حلت في هذه اللحظات بمستشفى 20 غشت.

تجدر الإشارة إلى أن السجين الذي حاول الانتحار، تم نقله من مستشفى محمد الخامس إلى مستشفى 20 غشت نظرا لخطورة حالته الصحية.