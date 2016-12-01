عاجل.. ما وقع في سجن عكاشة محاولة انتحار..وهذه هي التفاصيل الجديدة ﻿

في جديد الواقعة التي هزت سجن عكاشة بعين السبع، علمت ''شوف تيفي'' بأن الأمر يتعلق بمحاولة انتحار مسجون(ن.ع)، وليس محاولة قتل ارتكبها مسجون في حق زميله كما أشارت المعطيات الأولية.

"شوف تيفي"



في جديد الواقعة التي هزت سجن عكاشة بعين السبع، علمت "شوف تيفي" بأن الأمر يتعلق بمحاولة انتحار مسجون(ن.ع)، وليس محاولة قتل ارتكبها مسجون في حق زميله كما أشارت المعطيات الأولية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المسجون ونظرا لخطورة حالته الصحية تم نقله من مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي إلى مستشفى 20 غشت.

وكان مصدر "شوف تيفي" قد أوضح في البداية أن الشكوك الأولية بخصوص القضية، تشير إلى أن المسجون تعرض للطعن على مستوى العنق من طرف أحد زملائه بالزنزانة.