عاجل وانفراد.. مصدر جد قريب من محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة وحصرية في قضية سعد المجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق جد قريب من المحامي الذي يترأس هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' في قضيتها مع سعد المجرد، أنه أكد له بأن القضية معقدة جدا، نافيا ما تم تداول ببعض المنابر

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر موثوق جد قريب من المحامي الذي يترأس هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" في قضيتها مع سعد المجرد، أنه أكد له بأن القضية معقدة جدا، نافيا ما تم تداول ببعض المنابر الإعلامية العالمية بخصوص إمكانية حصول المجرد على السراح المؤقت بعد دفعه كفالة، لأن الفتاة الأمريكية تنازلت عن القضية الأولى.

وأوضح ذات المصدر أن محامي "لورا بريول"، قال إنه لا يمكن لتنازل الفتاة الأمريكية أن يؤثر عن مسار القضية بفرنسا، مشيرا في الوقت ذاته بأن القضاء الفرنسي مستقل ويهتم فقط بالمعطيات المتواجدة في ملف القضية.

وأضاف المصدر ذاته بأن المحامي، أكد بأن القضاء الفرنسي أنه وفي حال منح سعد المجرد السراح المؤقت فإنه يكون بذلك المسؤول المباشر لضمان بقائه فوق التراب الفرنسي وعدم تكرار هروبه كما قام بذلك قبل 6 سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار مصدر "شوف تيفي" كذلك إلى أن هذا المحامي الذي وصفه بالذكي و "الماكر"، أكد بأن فرار المجرد من الأراضي الفرنسية دون على السلطات في حال حصوله على السراح المؤقت، سيدفعه إلى إطلاق مذكرة بحث دولية وهو أمر سيعقد الأمر أكثر ولن يكون في صالح موكلته "لورا بريول".

وأشار المحامي كذلك بأن القضية ما تزال في مكانها ولم تحصل أي مؤشرات تدل على وقوع أي تغيير بها، مؤكدا بأن موكلته لن تحضر المواجهة خلال الأسبوع الحالي والمقبل.