 عاجل وانفراد.. مصدر جد قريب من محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة وحصرية في قضية سعد المجرد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصورة..من قلب مستشفى 20 غشت..هذا هو جديد السجين الذي حاول الانتحار بسجن عكاشة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..من قلب مستشفى 20 غشت..هذا هو جديد السجين الذي حاول الانتحار بسجن عكاشة

عاجل.. ما وقع في سجن عكاشة محاولة انتحار..وهذه هي التفاصيل الجديدة | حوادث و حقوق

عاجل.. ما وقع في سجن عكاشة محاولة انتحار..وهذه هي التفاصيل الجديدة

عاجل وانفراد.. مصدر جد قريب من محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة وحصرية في قضية سعد المجرد | حوادث و حقوق

عاجل وانفراد.. مصدر جد قريب من محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة وحصرية في قضية سعد المجرد

عصام كمال يعود لجمهوره بـأوكي | ثقافة و فنون

''عصام كمال'' يعود لجمهوره بـ''أوكي''

عاجل.. ظهور شخص ثالث متورط في جريمة شرملة شاب ومحاولة سرقة حقيبته بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل.. ظهور شخص ثالث متورط في جريمة شرملة شاب ومحاولة سرقة حقيبته بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+فيديو

خطير.. سيدة تدهس شرطيا بالقنيطرة وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. سيدة تدهس شرطيا بالقنيطرة وها علاش

مجموعة البنك الشعبي توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية | اقتصاد

مجموعة ''البنك الشعبي'' توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية

عاجل.. يا ربي السلامة: سجن عكاشة يهتز من جديد..شخص قام بذبح زميله بالزنزانة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمروعة | حوادث و حقوق

عاجل.. يا ربي السلامة: سجن عكاشة يهتز من جديد..شخص قام بذبح زميله بالزنزانة..وهذه هي التفاصيل

الحموشي يصدر قرارا بمعاقبة شديدة لخمسة مسؤولين أمنيين كبار وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

الحموشي يصدر قرارا بمعاقبة شديدة لخمسة مسؤولين أمنيين كبار وهذه هي التفاصيل

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

عاجل وانفراد.. مصدر جد قريب من محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة وحصرية في قضية سعد المجرد

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 20:01 عاجل وانفراد.. مصدر جد قريب من محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة وحصرية في قضية سعد المجرد | حوادث و حقوق
عاجل وانفراد.. مصدر جد قريب من محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة وحصرية في قضية سعد المجرد
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق جد قريب من المحامي الذي يترأس هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' في قضيتها مع سعد المجرد، أنه أكد له بأن القضية معقدة جدا، نافيا ما تم تداول ببعض المنابر

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر موثوق جد قريب من المحامي الذي يترأس هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية "لورا بريول" في قضيتها مع سعد المجرد، أنه أكد له بأن القضية معقدة جدا، نافيا ما تم تداول ببعض المنابر الإعلامية العالمية بخصوص إمكانية حصول المجرد على السراح المؤقت بعد دفعه كفالة، لأن الفتاة الأمريكية تنازلت عن القضية الأولى.

وأوضح ذات المصدر أن محامي "لورا بريول"، قال إنه لا يمكن لتنازل الفتاة الأمريكية أن يؤثر عن مسار القضية بفرنسا، مشيرا في الوقت ذاته بأن القضاء الفرنسي مستقل ويهتم فقط بالمعطيات المتواجدة في ملف القضية.

وأضاف المصدر ذاته بأن المحامي، أكد بأن القضاء الفرنسي أنه وفي حال منح سعد المجرد السراح المؤقت فإنه يكون بذلك المسؤول المباشر لضمان بقائه فوق التراب الفرنسي وعدم تكرار هروبه كما قام بذلك قبل 6 سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار مصدر "شوف تيفي" كذلك إلى أن هذا المحامي الذي وصفه بالذكي و "الماكر"، أكد بأن فرار المجرد من الأراضي الفرنسية دون على السلطات في حال حصوله على السراح المؤقت، سيدفعه إلى إطلاق مذكرة بحث دولية وهو أمر سيعقد الأمر أكثر ولن يكون في صالح موكلته "لورا بريول".

وأشار المحامي كذلك بأن القضية ما تزال في مكانها ولم تحصل أي مؤشرات تدل على وقوع أي تغيير بها، مؤكدا بأن موكلته لن تحضر المواجهة خلال الأسبوع الحالي والمقبل.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد لمجرد القضاء الفرنسي مذكرة بحث

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصورة..من قلب مستشفى 20 غشت..هذا هو جديد السجين الذي حاول الانتحار بسجن عكاشة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة..من قلب مستشفى 20 غشت..هذا هو جديد السجين الذي حاول الانتحار بسجن عكاشة

عاجل.. ما وقع في سجن عكاشة محاولة انتحار..وهذه هي التفاصيل الجديدة | حوادث و حقوق

عاجل.. ما وقع في سجن عكاشة محاولة انتحار..وهذه هي التفاصيل الجديدة

عاجل.. ظهور شخص ثالث متورط في جريمة شرملة شاب ومحاولة سرقة حقيبته بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل.. ظهور شخص ثالث متورط في جريمة شرملة شاب ومحاولة سرقة حقيبته بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+فيديو

خطير.. سيدة تدهس شرطيا بالقنيطرة وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. سيدة تدهس شرطيا بالقنيطرة وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الملك محمد السادس يعزي رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في وفاة والدته ببرقية مؤثرة | قنوات أخرى
منذ 2 دقائق

الملك محمد السادس يعزي رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في وفاة والدته ببرقية مؤثرة

بالفيديو.. إصلاحات..خدمة جديدة مقننة لإصلاح الهواتف الذكية و اللوحات الرقمية..تعرف عليها | مال و أعمال

بالفيديو.. إصلاحات..خدمة جديدة مقننة لإصلاح الهواتف الذكية و اللوحات الرقمية..تعرف عليها

الطفلة الزوهرية التي تعرضت للاختطاف على يد عصابة الكنوز بفاس لشوف تيفي..خطفوني بطوموبيل وداوني لبيت مْظلم و ها شنو داروليا | بــووز

الطفلة الزوهرية التي تعرضت للاختطاف على يد عصابة الكنوز بفاس لشوف تيفي..خطفوني بطوموبيل وداوني لبيت مْظلم و ها شنو داروليا

أقوى لحظات جنازة والدة بنكيران (فيديو من لحظة الدفن+تصريحات السياسيين) | روبورتاج

أقوى لحظات جنازة والدة بنكيران (فيديو من لحظة الدفن+تصريحات السياسيين)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصورة..من قلب مستشفى 20 غشت..هذا هو جديد السجين الذي حاول الانتحار بسجن عكاشة | حوادث و حقوق
منذ 23 دقيقة

عاجل وبالصورة..من قلب مستشفى 20 غشت..هذا هو جديد السجين الذي حاول الانتحار بسجن عكاشة

عاجل.. ما وقع في سجن عكاشة محاولة انتحار..وهذه هي التفاصيل الجديدة | حوادث و حقوق

عاجل.. ما وقع في سجن عكاشة محاولة انتحار..وهذه هي التفاصيل الجديدة

عاجل وانفراد.. مصدر جد قريب من محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة وحصرية في قضية سعد المجرد | حوادث و حقوق

عاجل وانفراد.. مصدر جد قريب من محامي لورا بريول يكشف تفاصيل مثيرة وحصرية في قضية سعد المجرد

عصام كمال يعود لجمهوره بـأوكي | ثقافة و فنون

''عصام كمال'' يعود لجمهوره بـ''أوكي''

﻿ ﻿
اليوم 21:26 GMT

عاجل وبالصورة..من قلب مستشفى 20 غشت..هذا هو جديد السجين الذي حاول الانتحار بسجن عكاشة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.