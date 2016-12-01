''عصام كمال'' يعود لجمهوره بـ''أوكي'' ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
أطلق النجم المغربي صاحب أغنية "دنيا" عصام كمال اليوم الثلاثاء عمله الغنائي الجديد "أوكي" .
و أكد "عصام كمال" في اتصال هاتفي خص به قناة "شوف تيفي" عن فخره الكبير بهذا العمل الفني والذي وصفه بالمتميز بإيقاعاته المتنوعة و الشكل الخفيف و الكوميدي نوعا ما , و الذي يعتبره مختلفا شيء ما عن باقي أعماله الفنية , و أضاف "عصام" أن موضوع الأغنية يدور حول محاولة انتقاد بعض السلوكيات لأناس تعودوا الشكوى و تبعوا الماديات و غرقوا في حب ذواتهم , و ذلك بطريقة سلسة في معالجة هذه الظواهر المجتمعية .
و أضاف "عصام كمال" أن العمل من كلماته و ألحانه و توزيعه سجل بالدار البيضاء و هو عمل مغربي 100 بالمئة مع موسيقي مجموعته , كما شاركه بآلة الرباب الفنان "بوحسين فولان" من مجموعة "ريباب فيزيون" .
و قال "عصام كمال" أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة بالدارجة المغربية و الإيطالية بعنوان "بيلا فيطا" أو " الحياة السعيدة" رفقة الفنان المغربي المقيم بإيطاليا " البشير شرف", كما أكد "عصام " لـ"شوف تيفي " عن مشاركته في تظاهرة "سيداكسيون" التي ستقام في 17 من الشهر الجاري بالقناة الثانية .
و من المرتقب أن يفاجئ عصام كمال جمهوره بعمل فني مع صوت عربي مشهور على غرار أعمال فنية جمعته بنجوم كبار أمثال "الفا بوندي" و ماهر زين" و الشاب خالد" و غيرهم من النجوم .
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