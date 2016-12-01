عاجل.. ظهور شخص ثالث متورط في جريمة شرملة شاب ومحاولة سرقة حقيبته بالبيضاء.. وهذه هي التفاصيل+فيديو ﻿

في تطور جديد لقضية شرملة شاب ومحاولة سرقة حقيبته بحي السلامة بالبيضاء أمس الاثنين، علمت ''شوف تيفي'' بأن الأجهزة الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية الشخص الذي أبلغ الجانيين المتورطين بالجريمة

"شوف تيفي"

في تطور جديد لقضية شرملة شاب ومحاولة سرقة حقيبته بحي السلامة بالبيضاء أمس الاثنين، علمت "شوف تيفي" بأن الأجهزة الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية الشخص الذي أبلغ الجانيين المتورطين بالجريمة بتحركات الضحية وعن احتواء حقيبته على مبلغ مالي مهم،وهو الشخص الثالث في هذه القضية بعد الفاعل الرئيسي الذي تم توقيفه صباح اليوم، ومول الموتور الهارب ..

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجانيين، قاما بالتربص بالضحية أمام منزله المتواجد بحي السلامة 1، عقب توصلهما بمعلومات من الطرف المبحوث عنه، تؤكد لهما بأن الضحية يخرج بشكل يومي من منزله وبحوزته مبلغ مالي مهم يضعه داخل حقيبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف الجاني الأول في هذه القضية والبالغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالعنف والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض.