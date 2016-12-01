خطير.. سيدة تدهس شرطيا بالقنيطرة وها علاش ﻿

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مازال سيناريو شرطي طنجة يتكرر كل مرة، والذي دهسته سيارة بأحد شوارع المدينة قبل شهور، حيث أفاد مصدر مطلع أن سيناريو مشابه وقع بمدينة القنيطرة بعد أن دهست سيدة شرطيا خلال بداية الأسبوع بواسطة سيارتها، عندما استوقفها بعد ارتكابها لمخالفة سير.
وأضاف المصدر ذاته أن صاحبة السيارة همت بالفرار بعد فعلتها، وأن المصالح الأمنية بالمدينة تبحث عن السيارة للوصول إلى الجانية.
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