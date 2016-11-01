مجموعة ''البنك الشعبي'' توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية ﻿

وقعت المجموعة البنكية ''البنك الشعبي المركزي'' على اتفاقيتي شراكة مهمتين مع شركاء أفارقة، على هامش الزيارة الملكية التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا.

شوف تيفي

وقعت المجموعة البنكية "البنك الشعبي المركزي" على اتفاقيتي شراكة مهمتين مع شركاء أفارقة، على هامش الزيارة الملكية التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا.

الاتفاقيتان وقع عليهما محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، بهدف تقوية حضور المجموعة في القارة الإفريقية. الاتفاقية الأولى وقعها كل من "أندري ألي" رئيس المؤسسة النيجرية "أفريكا فينونس كوربورات" AFC، الحاضرة في 14 دولة إفريقية، ومحمد بنشعبون الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، تسمح للمؤسستين بالتعاون في مجالات تمويل مشاريع البنيات التحتية في نيجيريا وفي إفريقيا الغربية أيضا.

أما الاتفاقية الثانية فوقعها كل من محمد بنشعبون مع "توني أمولغو"، الرئيس المدير للعام للهولدينغ النيجيري Heirs المتخصص في استثمارات الطاقة والغاز والصحة والعقار، وهي عبارة بروتوكول يسمح للمؤسستين بتحديد فرص الاستثمار والتمويل في إفريقيا وكذا تبادل المعلومات.

هاتان الاتفاقيتان، كما جاء في بلاغ مجموعة البنك الشعبي، تأتيان لتأكيد سبل التنمية في القارة الإفريقية للمجموعة المغربية، الحاضرة في 12 دولة إفريقية وتغطية شاملة لمنطقة UEMOA.