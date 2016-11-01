 مجموعة ''البنك الشعبي'' توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مجموعة البنك الشعبي توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية | اقتصاد

مجموعة ''البنك الشعبي'' توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية

عاجل.. يا ربي السلامة: سجن عكاشة يهتز من جديد..شخص قام بذبح زميله بالزنزانة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمروعة | حوادث و حقوق

عاجل.. يا ربي السلامة: سجن عكاشة يهتز من جديد..شخص قام بذبح زميله بالزنزانة..وهذه هي التفاصيل

الحموشي يصدر قرارا بمعاقبة شديدة لخمسة مسؤولين أمنيين كبار وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

الحموشي يصدر قرارا بمعاقبة شديدة لخمسة مسؤولين أمنيين كبار وهذه هي التفاصيل

سرقة أزيد من 90 مليون من فيلا أمير سعودي بمراكش بعد سهرة ليلية | حوادث و حقوق

سرقة أزيد من 90 مليون من فيلا أمير سعودي بمراكش بعد سهرة ليلية

أخنوش يقرأ الفاتحة ترحما على والدة بنكيران من الراشدية في إحدى تجمعاته الحزبية | بوليتيك

أخنوش يقرأ الفاتحة ترحما على والدة بنكيران من الراشدية في إحدى تجمعاته الحزبية

مثير.. هذا هو المصدر الحقيقي لملابس البال وسر رائحتها المميزة | مجتمع

مثير.. هذا هو المصدر الحقيقي لملابس ''البال'' وسر رائحتها المميزة

الفنان المغربي سعيد الناصري أصبح ممثلا مصريا وها كيفاش | ثقافة و فنون

الفنان المغربي سعيد الناصري أصبح ممثلا مصريا وها كيفاش

عاجل.. هذا هو جديد قضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل.. هذا هو جديد قضية سعد لمجرد

بالصور..أندري أزولاي في مراسيم تشييع جثمان والدة رئيس الحكومة | بوليتيك

بالصور..أندري أزولاي في مراسيم تشييع جثمان والدة رئيس الحكومة

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

مجموعة ''البنك الشعبي'' توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 18:47 مجموعة البنك الشعبي توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية | اقتصاد
مجموعة ''البنك الشعبي'' توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية
وقعت المجموعة البنكية ''البنك الشعبي المركزي'' على اتفاقيتي شراكة مهمتين مع شركاء أفارقة، على هامش الزيارة الملكية التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا.

شوف تيفي

وقعت المجموعة البنكية "البنك الشعبي المركزي" على اتفاقيتي شراكة مهمتين مع شركاء أفارقة، على هامش الزيارة الملكية التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا.

الاتفاقيتان وقع عليهما محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، بهدف تقوية حضور المجموعة في القارة الإفريقية. الاتفاقية الأولى وقعها كل من "أندري ألي" رئيس المؤسسة النيجرية "أفريكا فينونس كوربورات" AFC، الحاضرة في 14 دولة إفريقية، ومحمد بنشعبون الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، تسمح للمؤسستين بالتعاون في مجالات تمويل مشاريع البنيات التحتية في نيجيريا وفي إفريقيا الغربية أيضا.

أما الاتفاقية الثانية فوقعها كل من محمد بنشعبون مع "توني أمولغو"، الرئيس المدير للعام للهولدينغ النيجيري Heirs المتخصص في استثمارات الطاقة والغاز والصحة والعقار، وهي عبارة بروتوكول يسمح للمؤسستين بتحديد فرص الاستثمار والتمويل في إفريقيا وكذا تبادل المعلومات.

هاتان الاتفاقيتان، كما جاء في بلاغ مجموعة البنك الشعبي، تأتيان لتأكيد سبل التنمية في القارة الإفريقية للمجموعة المغربية، الحاضرة في 12 دولة إفريقية وتغطية شاملة لمنطقة UEMOA.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بنشعبون شوف تيفي البنك الشعبي نيجيريا الزيارة الملكية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة | اقتصاد

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''

من لندن.. سلوى أخنوش تتوج بجائزة النساء العربيات لسنة 2016 | اقتصاد

من لندن.. سلوى أخنوش تتوج بجائزة '' النساء العربيات لسنة 2016 ''

بالفيديو | أزيد من 1000 مشترك ضمن افتتاح القمة الإفريقية الرقمية بالدارالبيضاء | اقتصاد

بالفيديو | أزيد من 1000 مشترك ضمن افتتاح القمة الإفريقية الرقمية بالدارالبيضاء

الحركة وقفات.. إفلاس 6338 شركة في وقت وجيز وهذه هي التفاصيل | اقتصاد

الحركة وقفات.. إفلاس 6338 شركة في وقت وجيز وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اليازغي يؤكد حقيقة مثيرة: المخابرات الإسرائيلية شاركت في عميلة اختطاف المهدي بن بركة | بــووز
منذ 33 دقيقة

اليازغي يؤكد حقيقة مثيرة: المخابرات الإسرائيلية شاركت في عميلة اختطاف المهدي بن بركة

بعد عناق حار..تصريح مؤثر من إلياس العماري في قلب منزل بنكيران ..شوفو أشنو قال | قنوات أخرى

بعد عناق حار..تصريح مؤثر من إلياس العماري في قلب منزل بنكيران ..شوفو أشنو قال

فيديو..الشاب لي تْعرض للتشرميل بالبيضاء تصدم نفسيا | خارج البلاطو

فيديو..الشاب لي تْعرض للتشرميل بالبيضاء تصدم نفسيا

بعد استيائه من تصريحات رئيس الحكومة..السفير الروسي يحل بمنزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته(فيديو) | خارج البلاطو

بعد استيائه من تصريحات رئيس الحكومة..السفير الروسي يحل بمنزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته(فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مجموعة البنك الشعبي توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية | اقتصاد
منذ 2 دقائق

مجموعة ''البنك الشعبي'' توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية

عاجل.. يا ربي السلامة: سجن عكاشة يهتز من جديد..شخص قام بذبح زميله بالزنزانة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمروعة | حوادث و حقوق

عاجل.. يا ربي السلامة: سجن عكاشة يهتز من جديد..شخص قام بذبح زميله بالزنزانة..وهذه هي التفاصيل

الحموشي يصدر قرارا بمعاقبة شديدة لخمسة مسؤولين أمنيين كبار وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

الحموشي يصدر قرارا بمعاقبة شديدة لخمسة مسؤولين أمنيين كبار وهذه هي التفاصيل

سرقة أزيد من 90 مليون من فيلا أمير سعودي بمراكش بعد سهرة ليلية | حوادث و حقوق

سرقة أزيد من 90 مليون من فيلا أمير سعودي بمراكش بعد سهرة ليلية

﻿ ﻿
اليوم 18:37 GMT

عاجل.. يا ربي السلامة: سجن عكاشة يهتز من جديد..شخص قام بذبح زميله بالزنزانة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمروعة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.