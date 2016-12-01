عاجل.. يا ربي السلامة: سجن عكاشة يهتز من جديد..شخص قام بذبح زميله بالزنزانة..وهذه هي التفاصيل الصادمة والمروعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي بالدارالبيضاء استقبل قبل قليل حالة خطيرة لشخص ما بين الحياة والموت، عقب تعرضه لطعنة خطيرة على مستوى العنق.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي بالدارالبيضاء استقبل قبل قليل حالة خطيرة لشخص ما بين الحياة والموت، عقب تعرضه لطعنة خطيرة على مستوى العنق.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية وهو نزيل بسجن عكاشة المحلي بعين السبع، تعرض لطعنة من زميله في الزنزانة على مستوى العنق وبالتحديد بحبل الوريد، وقد تم نقله إلى المستشفى المذكور في حالة جد خطيرة.



وأوضح المصدر ذاته بأن الطاقم الطبي للمستشفى يقوم في هذه اللحظات بمجهودات جبارة لإنقاذه، نظرا لخطورة حالته الصحية، موضحا بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يفارق الحياة في الدقائق أو الساعات المقبلة.