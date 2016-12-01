سرقة أزيد من 90 مليون من فيلا أمير سعودي بمراكش بعد سهرة ليلية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن ولاية أمن مراكش تباشر تحرياتها لتوقيف متورطين في سرقة مبلغ مالي ضخم يقدر بحوالي 90 مليون سنتيم من داخل فيلا تعود لأمير سعودي بالمدينة الحمراء.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، أن ولاية أمن مراكش تباشر تحرياتها لتوقيف متورطين في سرقة مبلغ مالي ضخم يقدر بحوالي 90 مليون سنتيم من داخل فيلا تعود لأمير سعودي بالمدينة الحمراء.



و حسب ذات المصادر، تم الاستماع اليوم الثلاثاء، إلى 3 من مرافقي الأمير من جنسية خليجية بالإضافة إلى مرافقه الخاص من مدينة طنجة والحارس الخاص بالفيلا، ثم الطباخ ومعاونيه بعد هذا الحادث الذي جاء مباشرة بعد سهرة ليلية.



و لا زالت المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء تحقق مع صديق الأمير و هو ليبي الجنسية سبق و أن اختلف مع الأمير حول معاملات مالية.