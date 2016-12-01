أخنوش يقرأ الفاتحة ترحما على والدة بنكيران من الراشدية في إحدى تجمعاته الحزبية ﻿

استهل وزير الفلاحة عزيز أخنوش إحدى تجمعاته الحزبية بقراءة الفاتحة ترحما على أم عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، وكان ذلك في ثالث تجمعاته الحزبية المقامة بمدينة الراشدية ،

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استهل وزير الفلاحة عزيز أخنوش إحدى تجمعاته الحزبية بقراءة الفاتحة ترحما على أم عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، وكان ذلك في ثالث تجمعاته الحزبية المقامة بمدينة الراشدية ، التي تأتي في إطار الجولة الوطنية التي يقوم بها لإعادة هيكلة وبناء حزب التجمع الوطني للأحرار.

بينما قام الحزب على موقعه الرسمي بتقديم تعزية رسمية من عدة سطور .

وعكس أخنوش الذي لم تسعفه أنشطته الحزبية لزيارة بن كيران قام حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة إلياس العماري والذي كان بنكيران يخصه بهجمات لاذعة بإلغاء كل شيء بما ذلك انعقاد المكتب السياسي ليومه الثلاثاء، للمجيء رسميا لتقديم التعزية والحضور للجنازة ومعانقة بنكيران في لحظة إنسانية بامتياز .