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مثير.. هذا هو المصدر الحقيقي لملابس ''البال'' وسر رائحتها المميزة

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 17:49 مثير.. هذا هو المصدر الحقيقي لملابس البال وسر رائحتها المميزة | مجتمع
مثير.. هذا هو المصدر الحقيقي لملابس ''البال'' وسر رائحتها المميزة
يتفق الجميع على أن مصدر الملابس المستعملة''البال'' تأتي من مدن شمال المغرب، لكن مصدرها الحقيقي هو مجموعة من المدن الأوربية المتواجدة بفرنسا وإيطاليا واسبانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا أيضا، وكشف

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

يتفق الجميع على أن مصدر الملابس المستعملة"البال" تأتي من مدن شمال المغرب، لكن مصدرها الحقيقي هو مجموعة من المدن الأوربية المتواجدة بفرنسا وإيطاليا واسبانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا أيضا، وكشف تاجر يمتهن هذه الحرفة لـ"شوف تيفي" أن الملابس المستعملة، يتم جمعها في مستودعات كبيرة تحتوي أصلا على أطنان من الملابس المستعملة التي يتم توزيعها بدول العالم الثالث وخصوصا المغرب، نظرا للإقبال الكبير الذي تحظى به بهذه الدول.

هذه الملابس كما هو معلوم، تتميز برائحة خاصة، وذلك راجع لمحلول خاص يتم رشها به لكي لا تتعرض للتلف، بعد قطعها عدة مراحل، بداية من عملية جمعها بمختلف المدن الأوربية سواء بمطارح النفايات أو بالأماكن التي تخصص لجمع التبرعات من الألبسة لفائدة جمعيات خيرية تتولى توزيعها على المحتاجين، في حين تتحول وجهتها بقدرة قادر إلى البيع في دول أخرى بأبخس الأثمان... باقي التفاصيل المثيرة تنشر الخميس الجاري من خلال تحقيق خاص في أسبوعية "المشعل".

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ملابس مستعملة أوربا محلول المغرب أسواق دول العالم الثالث

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