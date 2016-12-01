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الفنان المغربي سعيد الناصري أصبح ممثلا مصريا وها كيفاش

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 17:48 الفنان المغربي سعيد الناصري أصبح ممثلا مصريا وها كيفاش | ثقافة و فنون
الفنان المغربي سعيد الناصري أصبح ممثلا مصريا وها كيفاش
بعد انغلاق الأبواب في المغرب، وإعدام ما تبقى من السينما المغربية بدأت تصل عروض من الخارج إلى فنانين مغاربة، منهم من يعتذر نظرا لاشتغاله المكثف في الأعمال المغربية، ومنهم من يقبل بشروط.

شوف تيفي

بعد انغلاق الأبواب في المغرب، وإعدام ما تبقى من السينما المغربية بدأت تصل عروض من الخارج إلى فنانين مغاربة، منهم من يعتذر نظرا لاشتغاله المكثف في الأعمال المغربية، ومنهم من يقبل بشروط.

وكشف مصدر مطلع أن الفنان سعيد الناصري تلقى عرضا من الجمهورية المصرية من أجل بطولة فيلم سينمائي مصري جديد، وبأجر عال جدا يناسب مكانة الفنان وتاريخه الفني السينمائي والتلفزيوني والمسرحي.

ومن المنتظر أن يرد سعيد الناصري على العرض المقدم له في القريب العاجل، حيث كان آخر فيلم سينمائي قام ببطولته هو "الحمالة" الذي عرضته القناة الثانية خلال رمضان الماضي.

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سعيد الناصري الحمالة فيلم سينما مصر المغرب

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