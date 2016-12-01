عاجل.. هذا هو جديد قضية سعد لمجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد لم تتمكن مرة أخرى من إقناع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' بالحضور إلى المواجهة خلال الأسبوع الجاري.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد لم تتمكن مرة أخرى من إقناع الفتاة الفرنسية "لورا بريول" بالحضور إلى المواجهة خلال الأسبوع الجاري.

وحسب مصدر "شوف تيفي" بباريس، فإن الفتاة الفرنسية ستواصل رفضها الحضور إلى المواجهة إلى غاية انتهاء مدة الشهادة الطبية التي تقدمت بها والتي تبلغ ثلاثة أشهر.

وأضاف المصدر ذاته بأن القضية، لم تعرف خلال الأسبوع الحالي أي تغير يذكر، موضحا بأن ما يتم تداوله بخصوص إمكانية حصول سعد لمجرد على السراح المؤقت مقابل كفالة مالية، يبقى مجرد تخمينات قد لا تتحقق، خاصة بعد إدلاء الشاهدة الوحيدة في القضية بشهادتها أمام قاضي التحقيق.