عاجل.. مول الموطور هو الشخص الثاني المتورط في قضية شرملة ومحاولة سرقة حقيبة شاب بالبيضاء.. وهذا ما قام به الأمن+فيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بعين الشق بمدينة الدار البيضاء، تقوم بمجهودات كبيرة ومكثفة لإيقاف ''مول الموطور'' الشريك الثاني للموقوف الذي تم اعتقاله عقب تورطه في الاعتداء على شخص بواسطة سلاح

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية بعين الشق بمدينة الدار البيضاء، تقوم بمجهودات كبيرة ومكثفة لإيقاف "مول الموطور" الشريك الثاني للموقوف الذي تم اعتقاله عقب تورطه في الاعتداء على شخص بواسطة سلاح أبيض خلال محاولته سرقة حقيبة رياضية تحتوي على مبلغ مالي مهم يوم الاثنين بالدار البيضاء

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن التحقيقات ما تزال جارية مع الموقوف من أجل التوصل بمعلومات قد تمكن المصالح الأمنية من اعتقال صاحب الدراجة النارية.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بالدار البيضاء، تمكنت من اعتقال الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل سلاحا أبيضا من الحجم الكبير ويقوم بالاعتداء على ضحيته بطريقة شنيعة ومروعة.