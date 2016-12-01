عاجل.. تفاصيل حصرية وخطيرة بخصوص هوية السارق الذي قام بشرملة شاب وحاول سرقة حقيبته في البيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات مثيرة حول السارق الخطير الذي شرمل شخص أمس بحي السلامة1 بالبيضاء، مفادها أنه من ذوي السوابق العدلية حيث سبق أن قضى عقوبة حبسية سنة 2012 نتيجة تورطه في قضية السرقة الموصوفة.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات مثيرة حول السارق الخطير الذي شرمل شخص أمس بحي السلامة1 بالبيضاء، مفادها أنه من ذوي السوابق العدلية حيث سبق أن قضى عقوبة حبسية سنة 2012 نتيجة تورطه في قضية السرقة الموصوفة.

وحسب مصدر"شوف تيفي" فإن المعني بالأمر،يبلغ 27 سنة، عازب يقطن بمنطقة عين الشق بمنزل أسرته، حل أمس أمام منازل متقاعدي الجمارك بحي السلامة رفقة شريكه "مول الموتور"، وقاما بالتربص بالضحية عقب توصلهما بمعلومة تفيد بأن هذا الأخير، يخرج بشكل يومي حاملا حقيبة بها مبلغ مالي مهم، حيث قام الموقوف بمهاجمة الضحية والاعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض قبل الفرار من عين المكان بمساعدة شريكه صاحب الدراجة النارية الذي البحث جاريا لاعتقاله .

وأضاف المصدر ذاته بأن الأبحاث جارية لاعتقال الشخص الثالث الذي كشف للسارقين، عن تحركات الضحية بالكامل وعن احتواء الحقيبة على مبلغ مالي مهم.



