عاجل.. الملك محمد السادس يتكلف بمصاريف جنازة والدة بنكيران ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس تكلف شخصيا بمصاريف جنازة والدة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران السيدة مفتاحة الشامي والتي وافتها المنية مساء أمس الاثنين.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الملك محمد السادس تكلف شخصيا بمصاريف جنازة والدة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران السيدة مفتاحة الشامي والتي وافتها المنية مساء أمس الاثنين.

جدير بالذكر أن الملك كان قد بعث ببرقية تعزية مؤثرة لرئيس الحكومة بنكيران بعد وفاة والدة الأخير، في حين يحضر في هذه الأثناء الحاجب الملكي وثلاثة من مستشاري الملك لمراسيم الجنازة بالرباط.