عاجل.. إقامة صلاة الجنازة على والدة بنكيران بحضور الحاجب الملكي وثلاثة مستشاري الملك محمد السادس ﻿

"شوف تيفي"
تجري في هذه اللحظات صلاة الجنازة على والدة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمسجد مقبرة الشهداء بالرباط.
وحسب موفد "شوف تيفي" فإن صلاة الجنازة ، تعرف حضور الحاجب الملكي بلافريج، وثلاثة من مستشاري الملك محمد السادس ويتعلق الأمر بـ "عبد اللطيف المنوني" و الطيب الفاسي الفهري" و "عمر عزيمان".
وتجدر الإشارة إلى أن الراحلة، ستوارى الثرى بمقبرة الشهداء بعد قليل، وسط حضور للعديد من الأسماء المعروفة بالمشهد السياسي بالمغرب.
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