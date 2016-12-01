عاجل.. إقامة صلاة الجنازة على والدة بنكيران بحضور الحاجب الملكي وثلاثة مستشاري الملك محمد السادس ﻿

تجري في هذه اللحظات صلاة الجنازة على والدة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمسجد مقبرة الشهداء بالرباط.

"شوف تيفي"

تجري في هذه اللحظات صلاة الجنازة على والدة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمسجد مقبرة الشهداء بالرباط.



وحسب موفد "شوف تيفي" فإن صلاة الجنازة ، تعرف حضور الحاجب الملكي بلافريج، وثلاثة من مستشاري الملك محمد السادس ويتعلق الأمر بـ "عبد اللطيف المنوني" و الطيب الفاسي الفهري" و "عمر عزيمان".

وتجدر الإشارة إلى أن الراحلة، ستوارى الثرى بمقبرة الشهداء بعد قليل، وسط حضور للعديد من الأسماء المعروفة بالمشهد السياسي بالمغرب.



