عاجل وبالصورة..أخيرا.. اعتقال ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، تمكنت صباح اليوم الثلاثاء 6 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، تمكنت صباح اليوم الثلاثاء 6 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالعنف والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة، كان قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت صباح أمس الاثنين، وهو بصدد تعريض أحد المواطنين لمحاولة سرقة حقيبة تضم مبلغا ماليا، قبل أن يوجه إصابات جسدية للضحية بعدما تعذر عليه إتمام عملية السرقة.



وأوضح المصدر ذاته بأن ولاية أمن الدار البيضاء، جنّدت كلا من الفرقة الجنائية الولائية وفرق الشرطة القضائية بمختلف المناطق الأمنية التابعة لها، وذلك مباشرة بعد تسجيل الاعتداء بحي السلامة 1 بمنطقة مولاي رشيد، وهو ما مكّن من تشخيص هوية الفاعل الرئيسي وضبطه، بينما لازالت التحريات متواصلة لتوقيف مشارك آخر كان على متن دراجة نارية.



وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحــت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء.