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لبنى أبيضار ملت حياة الوحدة والشهرة الخادعة وتبحث عن الزواج والحب

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 15:31 لبنى أبيضار ملت حياة الوحدة والشهرة الخادعة وتبحث عن الزواج والحب | ثقافة و فنون
لبنى أبيضار ملت حياة الوحدة والشهرة الخادعة وتبحث عن الزواج والحب
لبنى أبيضار 31 سنة من مدينة مراكش ممثلة، شاركت في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية، لكن لم تتلمس طريقها للشهرة إلا مع فيلم ''الزين اللي فيك'' المثير للجدل، الذي تعرضت بعد تسريبه وعرضه فيما بعد إلى السب

شوف تيفي


لبنى أبيضار 31 سنة من مدينة مراكش ممثلة، شاركت في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية، لكن لم تتلمس طريقها للشهرة إلا مع فيلم "الزين اللي فيك" المثير للجدل، الذي تعرضت بعد تسريبه وعرضه فيما بعد إلى السب والقذف والتهديد...ورغم أنها حصلت على التكريم والجوائز في أكثر من مهرجان، وآخر التتويج في المهرجان الفرانكفوني للفيلم بلبنان، حيث نالت جائزة أفضل ممثلة مؤثرة لسنة 2016، وقالت خلال كلمة مؤثرة بعد تسلمها للجائزة "عافاكم أنا ممثلة ماشي عاهرة".

ورغم قطفها لثمار النجومية إلا أن لبنى تعيش الوحدة وترغب في الزواج، وملت حياة النجومية الخادعة كما أسرت إلى المقربين منها "السيدة بغات تستر راسها، ودير وليداتها قبل مايفوت الفوت" وهو حق طبيعي لممثلة تعيش تحت الأضواء مغتربة عن بلدها وأبناء جلدتها، ولاتجد طعما للنجاح والنجومية بلا حياة مستقرة "راه الغربة صعيبة" والبحث عن زوج "ماشي عيب" في زمن كثر فيه الطامعون وقل فيه الصادقون "وسيري على الله يا أبيضار، حتى يبان ولد لحلال"

 

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لبنى أبيضار شوف تيفي الزواج الوحدة ممثلة الأضواء الشهرة ولد لحلال

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