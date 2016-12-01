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عاجل.. لأول مرة إلياس العماري بمنزل عبد الإله بنكيران

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 15:26 عاجل.. لأول مرة إلياس العماري بمنزل عبد الإله بنكيران | بوليتيك
عاجل.. لأول مرة إلياس العماري بمنزل عبد الإله بنكيران
بعيدا عن خلافاتهم السياسية ،وصل قبل قليل إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى منزل عبد الإله بنكيران من أجل تقديم التعازي له عقب وفاة والدته ليلة أمس الاثنين.

"شوف تيفي"

بعيدا عن خلافاتهم السياسية ،وصل قبل قليل إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلى منزل عبد الإله بنكيران من أجل تقديم التعازي له عقب وفاة والدته ليلة أمس الاثنين.

وحسب موفد "شوف تيفي" بعين المكان فإن العماري حل بمنزل عبد الإله بنكيران مرفوقا بقيادي حزب الجرار عبد الطيف وهبي.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، كان أول حزب تقدم بالتعزية والمواساة لرئيس الحكومة الذي فقد والدته مفتاحة الشامي الخزرجي.

 

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