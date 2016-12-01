وصول لشكر والمالكي لمنزل بنكيران بعد وفاة والدته ﻿

"شوف تيفي"
وصل قبل قليل ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمنزل عبد الإله بنكيران بالرباط، وذلك لتقديم واجب العزاء والمواساة لرئيس الحكومة.
وحسب موفد "شوف تيفي" فإن لشكر حل بمنزل رئيس الحكومة مرفوقا بالرجل الثاني في حزب الوردة الحبيب المالكي، حيث قدما التعزية لـ عبد الإله بنكيران.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشخصيات السياسية، حلت بمنزل بنكيران للمشاركة في مراسيم دفن والدة رئيس الحكومة بمقبرة الشهداء بعد صلاة العصر.
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