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وصول لشكر والمالكي لمنزل بنكيران بعد وفاة والدته

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 15:07 وصول لشكر والمالكي لمنزل بنكيران بعد وفاة والدته | بوليتيك
وصول لشكر والمالكي لمنزل بنكيران بعد وفاة والدته
وصل قبل قليل ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمنزل عبد الإله بنكيران بالرباط، وذلك لتقديم واجب العزاء والمواساة لرئيس الحكومة.

"شوف تيفي"

 

 وصل قبل قليل ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمنزل عبد الإله بنكيران بالرباط، وذلك لتقديم واجب العزاء والمواساة لرئيس الحكومة.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن لشكر حل بمنزل رئيس الحكومة مرفوقا بالرجل الثاني في حزب الوردة الحبيب المالكي، حيث قدما التعزية لـ عبد الإله بنكيران.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشخصيات السياسية، حلت بمنزل بنكيران للمشاركة في مراسيم دفن والدة رئيس الحكومة بمقبرة الشهداء بعد صلاة العصر.

 

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المغرب شوف تيفي الاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية عبد الاله بنكيران الحبيب المالكي

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