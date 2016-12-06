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مثير وبالصور.. المغرب يحتل هذه المرتبة العالمية في معدلات الجريمة

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 14:54 مثير وبالصور.. المغرب يحتل هذه المرتبة العالمية في معدلات الجريمة | مجتمع
مثير وبالصور.. المغرب يحتل هذه المرتبة العالمية في معدلات الجريمة
احتل المغرب المرتبة التاسعة على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية، والمرتبة الأربعين عالميا، حيث كشف موقع ''ساسة بوسط'' التقرير الأخير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي، والذي نشر على موقع موسوعة قاعدة

شوف تيفي

احتل المغرب المرتبة التاسعة على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية، والمرتبة الأربعين عالميا، حيث كشف موقع "ساسة بوسط" التقرير الأخير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي، والذي نشر على موقع موسوعة قاعدة البيانات "نامبيو"، التي تعتبر موسوعة أحد أكبر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم.

وأضاف المصدر ذاته أن مؤشر تقييم معدل الجريمة في المغرب وصل إلى 50.28، في حين اعتبرت ليبيا هي الأعلى في معدلات الجريمة، حيث احتلت المركز 22 عالميا بتقييم57.81، بينما تعتبر قطر أقل الدول في الشرق الأوسط في معدلات الجريمة، محتلة المركز 111 عالميا، بتقييم 22.34 فقط.

وتعتبر المراكز الخمسة الأولى في الدول الأعلى في مستويات الجريمة في الشرق الأوسط من نصيب ليبيا في المركز الأول، ثم تليها الجزائر في المركز الثاني، فمصر في المركز الثالث، ثم الصومال في المركز الرابع، وأخيرا سوريا في المركز الخامس.

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