بسبب تراجع دورها في إفريقيا وهشاشة الوضع الاجتماعي الجزائر على صفيح ساخن ﻿

تؤكد عدد من مراكز الداراسات السياسية والاستراتيجية أن الدور الجزائري تراجع على المستوى الإفريقي بشكل غير مسبوق، وبتصريح الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، الذي أكد في مناسبات عدة أن التجارة

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تؤكد عدد من مراكز الداراسات السياسية والاستراتيجية أن الدور الجزائري تراجع على المستوى الإفريقي بشكل غير مسبوق، وبتصريح الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، الذي أكد في مناسبات عدة أن التجارة البينية مع الدول الإفريقية تراجعت، في الوقت الذي انتعشت العلاقات المغربية الإفريقية على أكثر من صعيد، وذلك بفضل التحركات الماراطونية للملك محمد السادس في جميع أقطار إفريقيا ودون تمييز جغرافي.

مما أثار غضب النظام الجزائري، الذي أصبح يبحث عن مساحيق تجميل للوجه الجزائري في إفريقيا، وهو ما اتضح بقوة أثناء أشغال المنتدى الإفريقي للاستثمار الذي عقد مؤخرا في الجزائر، والذي وصفته صحافة البلد بالمنتدى الفاشل، واتهمته بتشويه صورة الجزائر، حيث غادر سلال قاعة المنتدى بمجرد الانتهاء من إلقاء كلمته، وسط أجواء التوثر التي طبعت المنتدى بين وزراء في الحكومة الجزائرية والقياديين من رجال الأعمال.

وقالت الصحافة بأن غياب الانسجام بين أعضاء الحكومة الجزائرية انعكس على أجواء المنتدى، وأن التقارير المتعارضة التي أوردها رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، وزميله عبد القادر مساهل المكلف بالقضايا المغاربية والإفريقية والعربية، أثرت على سير الأشغال. وفي مواجهة الميوعة وعدم الاستقرار المؤسساتي والانتظار ية القاتلة في الجزائر، فإن الدعوات تصاعدت من الجزائر من أجل التغيير، ويؤكد بعض صناع القرار الأمريكي أن التحول السياسي في الجزائر أصبح أكثر تعقيدا، ومن الممكن أن يتحول إلى العنف نتيجة السخط والإحباط الشعبي.

خاصة أن مستقبل المؤسسات الجزائرية بات على المحك، بفعل انقسامات سياسية ونتيجة تراجع الدور الجزائري في إفريقيا، وضعف موارد المحروقات والتي لم تشهد لها الجزائر مثيلا منذ سنة 2006، وغيرها من العوامل تدفع حسب مراكز دراسات إلى التخوف من عودة أحداث 1990، والتي طبعتها الحروب الأهلية والإثنية وعدم الاستقرار الاجتماعي. حيث أشارت جريدة نيويورك تايمز الامريكية في مقال صدر مؤخرا، أن المناخ الاجتماعي في الجزائر بات يطبعه السخط والاحباط الشعبي بفعل ارتفاع البطالة إلى 30 في المائة. وهي أوضاع تعيشها الجارة الشرقية على صفيح ساخن، قابل للانفجار في كل حين.