مديرية الحموشي تكشف تفاصيل تفكيكها لشبكة إجرامية دولية في تطوان بالتعاون مع إسبانيا ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين،من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية دولية تم تفكيكها

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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين،من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية دولية تم تفكيكها مؤخرا بإسبانيا، تنشط في مجال الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات متزامنة بكل من تطوان ومارتيل، موضحا أن الأمر يتعلق بثلاثة مواطنين مغاربة، وسبعة إسبانيين من بينهم اثنين يشكلان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الإسبانية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العمليات الأمنية ،التي تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أسفرت عن حجز مبلغ مالي بالعملة الأوروبية قدره 99 ألف أورو، وثلاث سيارات، و23 هاتفا محمولا، وكمية من مخدر الماريخوانا والحشيش، بالإضافة إلى جواز سفر إسباني مزور.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم، ومن بينهم سيدتين إسبانيتين، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وكذا على ذمة مسطرة التسليم بالنسبة للمواطنين الإسبانيين المبحوث عنهما على الصعيد الدولي.

وأبرز المصدر أن هذه العمليات الأمنية تندرج في إطار التعاون الثنائي بين الشرطة المغربية ونظيرتها الإسبانية في مجال مكافحة الامتدادات الإقليمية لشبكات الإجرام المنظم، مشيرا الى أن مصالح الأمن المغربية سبق لها أن اعتقلت بمدينة الرباط في 31 أكتوبر المنصرم مواطنا إسبانيا مبحوثا عنه على الصعيد الدولي من أجل أفعال إجرامية مماثل