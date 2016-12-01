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عاجل.. بعد تعبيره عن استيائه من بنكيران: السفير الروسي يحل بمنزل رئيس الحكومة ويقدم التعازي له

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 14:19 عاجل.. بعد تعبيره عن استيائه من بنكيران: السفير الروسي يحل بمنزل رئيس الحكومة ويقدم التعازي له | بوليتيك
عاجل.. بعد تعبيره عن استيائه من بنكيران: السفير الروسي يحل بمنزل رئيس الحكومة ويقدم التعازي له
علمت ''شوف تيفي'' أن سفير فيدرالية روسيا بالرباط، حل قبل قليل، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل تقديم واجب العزاء لهذا الأخير الذي فقد والدته ليلة أمس الاثنين.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن سفير فيدرالية روسيا بالرباط، حل قبل قليل، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل تقديم واجب العزاء لهذا الأخير الذي فقد والدته ليلة أمس الاثنين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإلى جانب سفير دولة روسيا، حل بمنزل بنكيران أيضا سفير دولة مصر الذي عبر بدوره عن مواساته لرئيس الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة السفير الروسي لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، جاءت بعد أقل من 24 ساعة من تعبير السفير لوزير الشؤون الخارجية والتعاون عن قلقه الشديد من تصريحات إعلامية منسوبة لرئيس الحكومة اتهم فيها روسيا بتدمير سورية.

 

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المغرب شوف تيفي سفير روسيا الرباط مارس العزاء عبد الإله بنكيران

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