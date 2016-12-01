عادل الميلودي صور برنامج في دوزيم ومنع من البث و ها علاش تْمنع من الحضور في تغريدة ﻿

كشف الفنان الشعبي المثير للجدل عادل الميلودي أنه صور إحدى حلقات برنامج ''عائلة ضد عائلة'' في القناة الثانية، رفقة فنانين، إلا أن الحلقة لم تُبث.

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كشف الفنان الشعبي المثير للجدل عادل الميلودي أنه صور إحدى حلقات برنامج "عائلة ضد عائلة" في القناة الثانية، رفقة فنانين، إلا أن الحلقة لم تُبث.

وقال الميلودي في تصريح إذاعي، أنه ممنوع من التلفزيون المغربي لأنه كيفرش كلشي، مشيرا إلى أنه سبق أن رفض اسمه في برنامج "تغريدة"، حيث اقترحه أحد الفنانين لكن تم رفض اسمه لأسباب تبقى مجهولة.

ويعتبر عادل الميلودي من الفنانين المغاربة الذي يتواصلون كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يعبر عن آرائه ديريكت وهو الشيء الذي لا يتقبله الكثيرون.