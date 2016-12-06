مثير وبالصور..الكشف عن هوية ''مول الموتور'' شريك اللص الذي شرمل شخصا وحاول سرقة حقيبة بها مبلغ مالي بالدار البيضاء ﻿

في جديد الفيديو المروع الذي هز الفايسبوك أمس الاثنين والذي ظهر خلاله شخص وهو يشرمل ضحيته في محاولة منه لسرقة حقيبته التي تحتوي على مبلغ مالي بالدار البيضاء، كشف نشطاء عن هوية الشريك الثاني في



"شوف تيفي"



في جديد الفيديو المروع الذي هز الفايسبوك أمس الاثنين والذي ظهر خلاله شخص وهو يشرمل ضحيته في محاولة منه لسرقة حقيبته التي تحتوي على مبلغ مالي بالدار البيضاء، كشف نشطاء عن هوية الشريك الثاني في الجريمة والذي كان يقود دراجة نارية.

وحسب متداولي هذه الصور فإن الجاني وشريكه "مول الموتور" يقطنان بحي درب غلف بالبيضاء، وهما من ذوي السوابق العدلية بسبب ارتكاب جرائم سرقة واعتداء.

وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، تقوم منذ أمس الاثنين، بحملات تمشيطية لاعتقال المتورطين في شرملة شاب ومحاولة سرقته بحي السلامة 1.



