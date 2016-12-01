إسرائيل تفجر سرا خطيرا في وجه الفلسطنيين وتعلن عن قاتل ياسر عرفات ﻿

بعد أن أعلن محمود عباس قبل أيام عن اقتراب ظهور نتائج التحقيقات في الوفاة الغامضة للرئيس الفلسطيني السابق والراحل ياسر عرفات، أعلنت القناة التلفزيونية الإسرائيلية أنها حصلت على وثيقة أعدتها لجنة

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بعد أن أعلن محمود عباس قبل أيام عن اقتراب ظهور نتائج التحقيقات في الوفاة الغامضة للرئيس الفلسطيني السابق والراحل ياسر عرفات، أعلنت القناة التلفزيونية الإسرائيلية أنها حصلت على وثيقة أعدتها لجنة التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، تؤكد بشكل قاطع أن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان هو من قام باستبدال دواء كان يتعاطاه عرفات بآخر مسمم.

وأفاد المصدر ذاته بأن الوثيقة تتهم دحلان أيضا بتجنيد ضباط وقادة بهدف القيام بانقلاب عسكري في الضفة الغربية.

جدير بالذكر أن محمد دحلان هو قيادي فلسطيني تم فصله من حركة فتح قبل مدة لأسباب ربما هي التي بدأت تظهر جليا الآن.