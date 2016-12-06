 اعتقال 4أشخاص عمدوا إلى نشر صور يتباهون فيها بحمل الأسلحة البيضاء وتناول الأقراص المهلوسة+صور ﻿
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اعتقال 4أشخاص عمدوا إلى نشر صور يتباهون فيها بحمل الأسلحة البيضاء وتناول الأقراص المهلوسة+صور

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 13:27 اعتقال 4أشخاص عمدوا إلى نشر صور يتباهون فيها بحمل الأسلحة البيضاء وتناول الأقراص المهلوسة+صور | حوادث و حقوق
اعتقال 4أشخاص عمدوا إلى نشر صور يتباهون فيها بحمل الأسلحة البيضاء وتناول الأقراص المهلوسة+صور
تمكنت عناصر فرقة الشرطة السياحية مدعمة بعناصر فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أمس الاثنين من تشخيص هوية أربعة أشخاص وتحديد مكانهم ومن تم توقيفهم بعد أن

شوف تيفي"+"و م ع"

 

تمكنت عناصر فرقة الشرطة السياحية مدعمة بعناصر فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أمس الاثنين من تشخيص هوية أربعة أشخاص وتحديد مكانهم ومن تم توقيفهم بعد أن عمدوا إلى نشر صورهم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في وضعيات مختلفة وهم يتباهون بحمل الأسلحة البيضاء وتناول الأقراص المهلوسة مع استهلاك المشروبات الكحولية.

وحسب مصادر أمنية، فإن تحرك المصالح الأمنية لوضع حد لنشاط هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقال اثنين منهم من طرف عناصر الشرطة بدائرة القطانين التابعة لمنطقة فاس المدينة جاء إثر تحريات دقيقة حول المشتبه بهم الذين نشروا صورا وهم يتباهون بحمل أسلحة بيضاء في وضعيات مختلفة توحي بارتكاب جرائم وتشعر بالخوف بالنظر للطريقة التي يتم بها عرض الصور مما ينعكس سلبا على شعور المواطنين بالأمان .

وقد تمت إحالة الموقوفين الأربعة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معهم حول الأفعال المنسوبة إليهم قبل إحالتهم على العدالة.

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