خطير : مرة أخرى عصابات ترمي سيارات المواطنين بالحجارة في الطريق السيار ﻿

في سابقة خطيرة وأصبحت متكررة ، تم الاعتداء على مواطنين نجوا من ''الكريساج'' والموت بأعجوبة، بعدما تم رشقهم بالحجارة على الطريق السيار ليلة أمس الاثنين 5 دجنبر 2016 على الساعة 23.05 بالطريق السيار الرابط

شوف تيفي

في سابقة خطيرة وأصبحت متكررة ، تم الاعتداء على مواطنين نجوا من "الكريساج" والموت بأعجوبة، بعدما تم رشقهم بالحجارة على الطريق السيار ليلة أمس الاثنين 5 دجنبر 2016 على الساعة 23.05 بالطريق السيار الرابط بين آسفي والجديدة ، وبالضبط حسب أحد الناجين الذين تواصلوا مع شوف تيفي بعد نقطة الخروج المؤدية إلى الوليدية بستة كيلومترات في اتجاه الجديدة، وتم هذا الأمر حسب الشاهد بواسطة حجارة كبيرة الحجم، الناجون الأربعة قاموا بالاتصال فورا بوحدة الدرك الملكي على الرقم الوطني المتاح : 177، وتم إخبارهم بكل الحيثيات والتفاصيل ، لكن وحسب الشهود دائما لم يتم الاتصال بهم إلا بعد فوات الأوان وانصرام الأجل ، بحيث تلقوا اتصالا هاتفيا يامرهم بالتوجه للوالدية على الساعة 12.26 عبر هذا الرقم +212 682-981189 وذلك لتسجيل الشكاية.

وهو ما اعتبره هؤلاء المواطنين استهتارا بحياتهم وغيابا للفعالية اللازمة في مثل هذه الحوادث الخطيرة وتقصيرا كبيرا في الواجب الموكل للجهات المعنية في مثل هذه الأمور خاصة بعد توالي الشكايات وغياب دوريات مستمرة للحد من هذه الظاهرة في الطريق الذي افتتح حديثا ولا يكاد يوم يمر إلا ونسمع عن رشق الحجارة والاعتداء على المواطنين مما سيؤثر سلبا ولاشك على عملها ومداخيلها وعلى الطريق بصفة عامة .