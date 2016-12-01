 خطير : مرة أخرى عصابات ترمي سيارات المواطنين بالحجارة في الطريق السيار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عقب وفاة والدته | بوليتيك

عاجل.. هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عقب وفاة والدته

لبنى أبيضار ملت حياة الوحدة والشهرة الخادعة وتبحث عن الزواج والحب | ثقافة و فنون

لبنى أبيضار ملت حياة الوحدة والشهرة الخادعة وتبحث عن الزواج والحب

عاجل.. لأول مرة إلياس العماري بمنزل عبد الإله بنكيران | بوليتيك

عاجل.. لأول مرة إلياس العماري بمنزل عبد الإله بنكيران

وصول لشكر والمالكي لمنزل بنكيران بعد وفاة والدته | بوليتيك

وصول لشكر والمالكي لمنزل بنكيران بعد وفاة والدته

مثير وبالصور.. المغرب يحتل هذه المرتبة العالمية في معدلات الجريمة | مجتمع

مثير وبالصور.. المغرب يحتل هذه المرتبة العالمية في معدلات الجريمة

بسبب تراجع دورها في إفريقيا وهشاشة الوضع الاجتماعي الجزائر على صفيح ساخن | بوليتيك

بسبب تراجع دورها في إفريقيا وهشاشة الوضع الاجتماعي الجزائر على صفيح ساخن

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل تفكيكها لشبكة إجرامية دولية في تطوان بالتعاون مع إسبانيا | مجتمع

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل تفكيكها لشبكة إجرامية دولية في تطوان بالتعاون مع إسبانيا

عاجل.. بعد تعبيره عن استيائه من بنكيران: السفير الروسي يحل بمنزل رئيس الحكومة ويقدم التعازي له | بوليتيك

عاجل.. بعد تعبيره عن استيائه من بنكيران: السفير الروسي يحل بمنزل رئيس الحكومة ويقدم التعازي له

عادل الميلودي صور برنامج في دوزيم ومنع من البث و ها علاش تْمنع من الحضور في تغريدة | ثقافة و فنون

عادل الميلودي صور برنامج في دوزيم ومنع من البث و ها علاش تْمنع من الحضور في تغريدة

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

خطير : مرة أخرى عصابات ترمي سيارات المواطنين بالحجارة في الطريق السيار

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 13:25 خطير : مرة أخرى عصابات ترمي سيارات المواطنين بالحجارة في الطريق السيار | مجتمع
خطير : مرة أخرى عصابات ترمي سيارات المواطنين بالحجارة في الطريق السيار
في سابقة خطيرة وأصبحت متكررة ، تم الاعتداء على مواطنين نجوا من ''الكريساج'' والموت بأعجوبة، بعدما تم رشقهم بالحجارة على الطريق السيار ليلة أمس الاثنين 5 دجنبر 2016 على الساعة 23.05 بالطريق السيار الرابط

شوف تيفي

في سابقة خطيرة وأصبحت متكررة ، تم الاعتداء على مواطنين نجوا من "الكريساج" والموت بأعجوبة، بعدما تم رشقهم بالحجارة على الطريق السيار ليلة أمس الاثنين 5 دجنبر 2016 على الساعة 23.05 بالطريق السيار الرابط بين آسفي والجديدة ، وبالضبط حسب أحد الناجين الذين تواصلوا مع شوف تيفي بعد نقطة الخروج المؤدية إلى الوليدية بستة كيلومترات في اتجاه الجديدة، وتم هذا الأمر حسب الشاهد بواسطة حجارة كبيرة الحجم، الناجون الأربعة قاموا بالاتصال فورا بوحدة الدرك الملكي على الرقم الوطني المتاح : 177، وتم إخبارهم بكل الحيثيات والتفاصيل ، لكن وحسب الشهود دائما لم يتم الاتصال بهم إلا بعد فوات الأوان وانصرام الأجل ، بحيث تلقوا اتصالا هاتفيا يامرهم بالتوجه للوالدية على الساعة 12.26 عبر هذا الرقم +212 682-981189 وذلك لتسجيل الشكاية.

وهو ما اعتبره هؤلاء المواطنين استهتارا بحياتهم وغيابا للفعالية اللازمة في مثل هذه الحوادث الخطيرة وتقصيرا كبيرا في الواجب الموكل للجهات المعنية في مثل هذه الأمور خاصة بعد توالي الشكايات وغياب دوريات مستمرة للحد من هذه الظاهرة في الطريق الذي افتتح حديثا ولا يكاد يوم يمر إلا ونسمع عن رشق الحجارة والاعتداء على المواطنين مما سيؤثر سلبا ولاشك على عملها ومداخيلها وعلى الطريق بصفة عامة .

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

خطير : مرة أخرى عصابات ترمي سيارات المواطنين بالحجارة في الطريق السيار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير وبالصور.. المغرب يحتل هذه المرتبة العالمية في معدلات الجريمة | مجتمع

مثير وبالصور.. المغرب يحتل هذه المرتبة العالمية في معدلات الجريمة

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل تفكيكها لشبكة إجرامية دولية في تطوان بالتعاون مع إسبانيا | مجتمع

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل تفكيكها لشبكة إجرامية دولية في تطوان بالتعاون مع إسبانيا

فيديو مثير.. فايسبوكيون يتداولون صور شاب شبيه بمشرمل صاحب حقيبة في البيضاء وصاحب الصور يرد بتصريح قوي | مجتمع

فيديو مثير.. فايسبوكيون يتداولون صور شاب شبيه بمشرمل صاحب حقيبة في البيضاء وصاحب الصور يرد بتصريح قوي

مثير ومؤلم.. صورة متشرد يلتحف العلم الوطني احتماء من البرد ليلا بفاس تشعل الفايسبوك | مجتمع

مثير ومؤلم.. صورة متشرد يلتحف العلم الوطني احتماء من البرد ليلا بفاس تشعل الفايسبوك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد استيائه من تصريحات رئيس الحكومة..السفير الروسي يحل بمنزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته(فيديو) | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بعد استيائه من تصريحات رئيس الحكومة..السفير الروسي يحل بمنزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته(فيديو)

أجواء مؤثرة من داخل منزل بنكيران بعد وفاة والدته (فيديو) | خارج البلاطو

أجواء مؤثرة من داخل منزل بنكيران بعد وفاة والدته (فيديو)

شاهد أقوى تدخلات عزيز الجعايدي(فيديو) | قنوات أخرى

شاهد أقوى تدخلات عزيز الجعايدي(فيديو)

مسؤولو شركة Progrès batiment يكشفون حقيقة أرض دوار ولاد الجمل بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

مسؤولو شركة ''Progrès batiment'' يكشفون حقيقة أرض دوار ولاد الجمل بالدارالبيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عقب وفاة والدته | بوليتيك
منذ 5 دقائق

عاجل.. هذا ما قاله الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عقب وفاة والدته

لبنى أبيضار ملت حياة الوحدة والشهرة الخادعة وتبحث عن الزواج والحب | ثقافة و فنون

لبنى أبيضار ملت حياة الوحدة والشهرة الخادعة وتبحث عن الزواج والحب

عاجل.. لأول مرة إلياس العماري بمنزل عبد الإله بنكيران | بوليتيك

عاجل.. لأول مرة إلياس العماري بمنزل عبد الإله بنكيران

وصول لشكر والمالكي لمنزل بنكيران بعد وفاة والدته | بوليتيك

وصول لشكر والمالكي لمنزل بنكيران بعد وفاة والدته

﻿ ﻿
أمس 14:13 GMT

عاجل:يا ربي السلامة.. فيديو خطيرة ومؤلم: معركة دامية بين شفار هاز سيف وضحية عندو صاك فيه الفلوس في كازا.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.