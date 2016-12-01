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فيديو جد خطير..شوفو كيفاش قتلو جوج خوت شاب في تمارة والناس كيتفرجوا..تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 13:11 فيديو جد خطير..شوفو كيفاش قتلو جوج خوت شاب في تمارة والناس كيتفرجوا..تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..شوفو كيفاش قتلو جوج خوت شاب في تمارة والناس كيتفرجوا..تفاصيل صادمة
أظهر مقطع فيديو جد خطير، مدته دقيقتين، جريمة قتل شنيعة بمدينة تمارة، أبطالها شقيقان أقدما على قتل شاب في عمر الزهور.

"شوف تيفي"

أظهر مقطع فيديو جد خطير، مدته دقيقتين، جريمة قتل شنيعة بمدينة تمارة، أبطالها شقيقان أقدما على قتل شاب في عمر الزهور.

وحسب ناشري هذا الفيديو المثير بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي وقعت تفاصيله أخيرا، فإن الضحية البالغ من العمر 24 عاما، وجد نفسه محاصرا من الشقيقين "جمال وشكيب" بسبب تصفية للحسابات، حيث تعرض لطعنات كانت كفيلة بإسقاطه جثة هامدة، دون أن يحرك المتواجدون ساكنا لمنع وقوع الجريمة.

وأوضح أصحاب الفيديو بأن المصالح الأمنية، اعتقلت الجانيين، وقد تم إحالتهما لأحد السجون في انتظار أن تقول العدالة كلمتها خلال الأيام القادمة في حقهما.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جريمة قتل عمر الزهور تصفية حسابات تمارة مواقع التواصل الاجتماعي

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