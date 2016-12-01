الشرطة الإسبانية والمغربية تصادر نحو 2600 كيلوغرام من الكوكايين من قارب صيد.. وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الثلاثاء، عن تمكن الشرطة من مصادرة 2575 كيلوغراما من الكوكايين على قارب صيد في البحر المتوسط، موضحة بأن المصالح الأمنية المغربية تمكنت من اعتقال 24 شخصا يشتبه في

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الثلاثاء، عن تمكن الشرطة من مصادرة 2575 كيلوغراما من الكوكايين على قارب صيد في البحر المتوسط، موضحة بأن المصالح الأمنية المغربية تمكنت من اعتقال 24 شخصا يشتبه في انتمائهم لعصابة تهريب مخدرات.

وأوضحت الوزارة الإسبانية بأن العصابة تعمل في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وتسير أسطولا كبيرا من القوارب الأمر الذي يسمح لها بتوزيع شحنات الكوكايين ويجعل من الصعب رصدها.

وأضافت ذات الوزارة بأن شحنة القارب جاءت من أمريكا الجنوبية وكانت في طريقها إلى إسبانيا، وتألفت المجموعة من إسبان وكولومبيين ومغاربة، واعتقلت الشرطة 18 شخصا في المغرب وستة في إسبانيا.

وقالت الوزارة إن المخدرات صودرت على متن قارب قبالة ساحل المغرب وإن الأشخاص الذين كانوا على متنه وعددهم 12 ألقوا حزما تحوي الكوكايين من القارب بعد أن حاصرتهم سفن الشرطة وطائرة هليكوبتر.