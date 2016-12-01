''البام'' يؤجل اجتماعاته بسبب وفاة والدة ''بنكيران'' ﻿

قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تأجيل الاجتماع الدوري الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى موعد لاحق، حتى يتمكن أعضاء المكتب السياسي من حضور مراسيم تشييع جثمان والدة عبد الإله

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة تأجيل الاجتماع الدوري الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى موعد لاحق، حتى يتمكن أعضاء المكتب السياسي من حضور مراسيم تشييع جثمان والدة عبد الإله بنكيران والتي وافتها المنية أمس الإثنين.

وكان " إلياس العماري " الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أول من قدم التعازي لرئيس الحكومة في وفاة والدته "الحاجة مفتاحة" ،من خلال تدويتة له بالموقع الإلكتروني لـ"البام".

تجدر الإشارة ،إلى أن صلاة جنازة الراحلة ،ستقام اليوم الثلاثاء 6 دجنبر ،بمسجد الشهداء بعد صلاة العصر ،وسيوارى جثمانها الثرى بمقبرة الشهداء بالرباط .