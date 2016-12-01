بعد بنعبد الله و حصاد.. ساجد يصل إلى منزل بنكيران و يقدم له التعازي في وفاة والدته ﻿

وصل في هذه الأثناء محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري إلى منزل بنكيران لتعزية و مواساة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عقب وفاة والدته ليلة أمس الاثنين.

"شوف تيفي"





وصل في هذه الأثناء محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري إلى منزل بنكيران لتعزية و مواساة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عقب وفاة والدته ليلة أمس الاثنين.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى منزل عبد الإله بنكيران، فإن ساجد يجلس في هذه اللحظات إلى جانب رئيس الحكومة ويتبادلان أطراف الحديث .

تجدر الإشارة إلى أن الراحلة مفتاحة الشامي الخزرجي، ستوارى الثرى اليوم الثلاثاء بمقبرة الشهداء بالرباط بعد صلاة العصر.



