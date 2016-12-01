الرميد وبن عبد الله يصلان لتعزية بنكيران في وفاة أمه ﻿

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وصل قبل قليل وزير العدل مصطفى الرميد ووزير السكنى والتعمير نبيل بن عبد الله لبيت بنكيران بحي الليمون بالرباط لتقديم التعازي لرئيس الحكومة في وفاة أمه، صباح اليوم الثلاثاء 6 دجنبر 2016، كما لوحظ وجود حامي الدين وسياسيين آخرين من مشارب متعددة .
ووجد الجميع بنكيران في استقبالهم، يعانقونه وسط حضور إعلامي ببيته بحي الليمون .
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