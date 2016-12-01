يا ربي السلامة.. شاب يبتر عضوه التناسلي بسيدي بنور ضواحي الجديدة..وها علاش ﻿

قام شاب في الثلاثين من عمره، يتحدر من دوار لأولاد شبان المكرونات التابع ترابيا للجماعة القروية لأوداد عمران، بإقليم سيدي بنور، أخيرا بمحاولة انتحار عبر بتر جهازه التناسلي.

"شوف تيفي"

قام شاب في الثلاثين من عمره، يتحدر من دوار لأولاد شبان المكرونات التابع ترابيا للجماعة القروية لأوداد عمران، بإقليم سيدي بنور، أخيرا بمحاولة انتحار عبر بتر جهازه التناسلي.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، فإن مصادر دركية كشفت لها، أن الشاب كان يعاني من مضاعفات نفسية وعصبية، دفعته إلى محاولة انتحار سابقة، فعرض على طبيب نفسي واستفاد من مرافقة طبية جعلته يتجاوز أزمته النفسية مؤقتا.

وأكدت المصادر ذاتها،أنه وفور علمه بالحادث، سارع المستشار الجماعي النائب عن الدوار ذاته إلى إخبار السلطة المحلية وانتدب سيارة إسعاف لمحاولة إنقاذه،غير أن سائقها امتنع عن حمل الشاب الذي تدهورت حالته الصحية إثر النزيف الحاد الذي خلفته عملية البتر.

ولم تتدخل السلطات المحلية والدركية إلا يوم الجمعة الماضي، وأرغمت سائق سيارة الإسعاف على نقل الشاب إلى المستشفى الإقليمي محمد السادس سيدي بنور لتلقي العلاجات الضرورية،وبذل الطاقم الطبي مجهودات جبارة في سبيل إنقاذ الشاب ومحاولة ترميم ما بتر من جسمه.