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هذه حقيقة هجوم إذاعة ''ميدي1'' على رئيس نيجيريا إبان الزيارة الملكية لهذا البلد

بتاريــخ : 6 دجنبر 2016 / 12:26 هذه حقيقة هجوم إذاعة ميدي1 على رئيس نيجيريا إبان الزيارة الملكية لهذا البلد | صحافة
هذه حقيقة هجوم إذاعة ''ميدي1'' على رئيس نيجيريا إبان الزيارة الملكية لهذا البلد
خلقت الحلقة الأخيرة من برنامج ''إفريقيا إنفيست'' التي بثتها إذاعة البحر الأبيض المتوسط ''ميدي 1'' عن الزيارة الملكية لنيجيريا، جدلا واسعا. حيث ركزت عدد من وسائل الإعلام على التغطية التي قام بها معدو

شوف تيفي

خلقت الحلقة الأخيرة من برنامج "إفريقيا إنفيست" التي بثتها إذاعة البحر الأبيض المتوسط "ميدي 1" عن الزيارة الملكية لنيجيريا، جدلا واسعا. حيث ركزت عدد من وسائل الإعلام على التغطية التي قام بها معدو البرنامج للحدث الهام. معتبرة أنها تضمنت نقدا جارحا لنيجيريا ووصفتها أنها دولة ينخرها الفساد والرشوة والتطرف، وينهكها سوء التدبير بسبب ضعف رؤسائها وكثرة ديونها وانخفاض أثمنة النفط. حيث تزامنت الهجمة مع الزيارة التاريخية التي يقوم بها الملك محمد السادس رفقة وفد إقتصادي وسياسي هام، لربط علاقات جيدة مع نيجيريا من خلال التوقيع على عدة إتفاقيات للتعاون الثنائي بين البلدين، ومن أهمها مد خط أنبوب للغاز نحو المغرب.

وفي بلاغ للرأي العام نفت إذاعة "ميدي 1 " المعطيات التي تم الترويج لها، واعتبرت أنها "غير صحيحة، وأنه جرى تداولها دون تمحيص أو تدقيق"، مؤكدة أن "موضوع الحلقة المشار إليها تم تناوله بكيفية مهنية سليمة وموضوعية، من خلال إلقاء الضوء على الجهود التي يبذلها فخامة رئيس نيجيريا السيد محمد بوخاري من أجل تنمية نيجيريا" وأضاف البلاغ "لم يحصل أبدا أن قام المتحدثون في البرنامج، بأية إشارة سلبية لجهود الرئيس النيجيري" مع وصف ما تم ترديده من معطيات بأنها "غير دقيقة" من طرف بعض المواقع الإخبارية.

وأكد مصدر مطلع أن البلاغ اعتمد تكذيب المعطيات التي وردت في الإعلام بخصوص حقيقة ماتم بثه خلال الحلقة الأخيرة للمجلة الإخبارية "إفريقيا إنفيست" بتاريخ 26 نونبر الماضي، لكن المصدر تحدى القناة التي تنفي واقعة نيجيريا، ببث التسجيل الصوتي دون مونطاج على موقع إذاعة "ميدي1"، ليطلع عليه الرأي العام، ويتأكد خلوه من النقذ الجارح لنيجيريا ورئيسها كما تدعي الإذاعة في بلاغها. مؤكدا أن المشرفين تعمدوا حذف الحلقة لإخفاء حقيقة ما راج أو طبيعة النقاش الذي روج له ضيوف البرنامج.

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حقيقة إذاعة ميدي1 رئيس نيجيريا الزيارة الملكية

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