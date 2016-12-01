فيديو مثير.. فايسبوكيون يتداولون صور شاب شبيه بمشرمل صاحب حقيبة في البيضاء وصاحب الصور يرد بتصريح قوي ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا قيل بأنها من الحساب الفايسبوكي الشخصي للمشتبه في أنه كان وراء شرملة أحد الأشخاص بحي السلامة بالبيضاء خلال محاولته سرقة حقيبة رياضية كانت

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا قيل بأنها من الحساب الفايسبوكي الشخصي للمشتبه في أنه كان وراء شرملة أحد الأشخاص بحي السلامة بالبيضاء خلال محاولته سرقة حقيبة رياضية كانت تحتوي على مبلغ مالي مهم.

وفور تداول هذه الصور، خرج صاحب الحساب الفايسبوكي بمقطع فيديو تم كذلك تداوله وهو ينفي علاقته بالجريمة، ومطالبا في الوقت ذاته متداولي صوره بالتوقف عن تشويه سمعته.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، نشرت مجموعة من الصور لشاب شبيه بصورة المجرم الذي ارتكب جريمة شنيعة أمس الاثنين بحي السلامة 1 بالقرب من منازل متقاعدي الجمارك والذي ما تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لاعتقاله.



